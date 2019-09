Hit, szenvedély, innováció - Hetilapszemle

A mától nyomtatott formátumban is megjelenő Mandiner Böjte Csaba ferences szerzetessel készített nagyinterjút. A „Kereszténység működik, Jézus Krisztus nem bóvlit árul” című beszélgetésben Csaba testvér egyebek közt azt mondja, hogy ha Romániában jó az adója, akkor legyen jó a zászlója és a nyelve is. A dévai szerzetes arról is beszél, hogy az árva gyerekek befogadása őt magát is gazdaggá tette, ugyanakkor azt vallja, hogy nem Európában kell az emberiségnek összegyűlnie, mert akkor ez a földrész el fog süllyedni.

A HVG Az olcsóság ára címmel a kávépiacról közöl cikket. Ebből kiderül, hogy bár a szokatlan kávébőség miatt 13 éves mélypontra süllyedt a termény jegyzése, a fogyasztó mégis áremelkedést tapasztal a boltokban. De az anomália mégis a termelőket sújtja igazán.

A kávé mellé a dohányipar várható radikális változásáról cikkezik a Figyelő. A hetilap írásából megtudhatják, hogy Japán füstmentes országgá kíván válni. Ezt a célt nem csak a 2020-as tokiói nyári olimpia rendezvényeire tekintik érvényesnek a szigetországban. A japánok azt akarják elérni, hogy pár éven belül a teljesen füstmentes innovatív technológiák uralják a dohánypiacot. Az úgynevezett „hevítéses technológia” mibenlétéről tehát a Figyelőben olvashatnak.