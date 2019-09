Tovább dolgoznak az új NAT-on

A nemzeti alaptantervnek még csak egy újabb munkaverziója készült el, amely nem érett a szakmai egyeztetésre - mondta a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán az InfoRádió Aréna című műsorában hangsúlyozta, hogy

a szakemberek még dolgoznak a NAT-on, amely csak később kerül társadalmi vitára.

Lépne a szakszervezet

Az új NAT-ról semmit nem tudunk, hiszen jó ideje teljesen titkos – jelentette ki előzőleg Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke.

Nagyjából egy évvel ezelőtt, 2018 augusztusában jelent meg az alaptanterv első változata, amelyet a szakszervezet háromezer kollégája véleményezett, és készített róla szakmai anyag, majd megküldte az Oktatás 2030 munkacsoportnak és az azt vezető Csépe Valériának.

NAT-tervezet Az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport mintegy száz fős, pedagógiai szakértőkből, pszichológusokból és gyakorló tanárokból álló csapata egy éven át tartó kutatási-fejlesztési munka eredményeként készítette el az új Nemzeti alaptantervet megalapozó javaslatát, olvasható az Oktatás 2030 portálon.

A tavalyi preambulumban foglaltakkal a PSZ egyébként mindenben egyetértett, véleményük szerint egy 21. századi víziót vetített előre. Csak az óvoda–iskola-átmenettel kapcsolatban kifogásolták, hogy nincs elég mozgásterük a pedagógusoknak, hiszen amíg az alternatív iskolákban 30 százalékban térhettek volna el, addig a köznevelésben 10 százalékban mozoghattak volna szabadon a pedagógusok - ismertette Szabó Zsuzsa. A tanulók tananyagcsökkentését is nagyobb mértékben követelték, de úgy ítélték meg, hogy a nemzettudat erősítésének megfelelt az úgynevezett első körös NAT-anyag.

Szabó Zsuzsa állítása szerint a

véleményezéssel kapcsolatban semmiféle visszajelzést nem kapott a Pedagógusok Szakszervezete,

sőt, időközben Hajnal Gabriella kormánybiztosként vette át a NAT teljes irányítását, és többször megkeresték, adjon tájékoztatást, de hiába. A miniszter a vasárnap bejelentette, hogy a NAT-ot bevezetik, illetve, hogy már elkészültek a kerettantervek, miközben az alaptantervet még senki sem fogadta el - emelte ki a szakszervezeti elnök. "Valami nagyon furcsa dolog történt, mert társadalmi egyeztetés egyik kérdésben sem valósult meg, illetve a javaslatanikra sem kaptunk visszajelzést" - tette hozzá.

Váratlan bejelentés Mint arról az Infostart korábban beszámolt, Kasler Miklós emberi erőforrások minisztere az országos tanévnyitón jelentette be: elkészült, és a következő tanévben bevezetik a "klasszikus értékekre, de a legkorszerűbb módszerekre és eszközökre támaszkodó" Nemzeti alaptantervet és kerettantervet.

Teljes titoktartás övezte a Nemzeti alaptanterv munkafolyamát, senki nem tudja, hogy milyen változások, milyen más irányok valósultak meg az elmúlt bő félévben, ezért a PSZ nem tudja, hogy az a NAT, amelyről Kásler Miklós miniszter beszélt, milyen tartalommal bír.

Miután a NAT-ot első körben a Nemzeti Köznevelési Kerekasztalon mutatták be, ezért most az azonnali összehívását kezdeményezte a Pedagógusok Szakszervezete, mert szeretnének részleteket tudni, hogy mi az új tartalom, milyen társadalmi egyeztetést követően és mikor lesz elfogadva, továbbá az említett kerettanterveket is szeretnék mielőbb kézhez kapni és véleményezni.

100-150 ember titka

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke arról tájékoztatta az InfoRádiót, hogy őket nem kérték a közreműködésre a Nemzeti alaptanterv kidolgozásában, ami a kisebb gond, véli Szűcs Tamás, miután a PDSZ elsősorban érdekvédelmi szervezet.

"100-150 ember titka megint, mint tavaly, titkosan dolgoznak rajta, akik fel lettek kenve erre a feladatra" – fogalmazott. A PDSZ elnöke sajnálatosnak nevezte, hogy olyan szakemberek sem tudnak semmit arról, hogy mi történt már megint a NAT-tal az elmúlt évben, akik sokkal avatottabbak lennének, semmint, hogy ki lehessen hagyni őket.

A tavaly augusztus 31-én megjelent tervezetet természetesen a PDSZ is véleményezte. A mostani kormányzat által 2012-ben elfogadott "korszerűtlen" NAT-hoz képest volt elmozdulás, az elvekben feltétlenül, nem volt átideologizálva, ugyanakkor a nagy paradigmaváltás, ami ráférne a magyar oktatásra tartalmilag, azt nem hozta meg a tavalyi anyag sem, jegyezte meg Szűcs Tamás, aki nem számít arra, hogy az idei NAT az "önmagunk árnyékát átlépjük" lépést meghozza.

Nagyon rossznak nevezte az InfoRádiónak nyilatkozva a mostani megközelítést, hiszen

minden korábbi alaptantervet komoly társadalmi vita előzött meg, de most nem volt véleménykikérés, vita, ami már nem is remélhető.

Egy biztató elemet tartalmazhat, hogy a gyermekek maximális terhelhetőségét, ami manapság 8-9 órát is eredményezhet, vissza fogják vágni - tette hozzá a szakember.

Szűcs Tamás a PSZ Köznevelési Kerekasztal összehívásával kapcsolatban vannak kétségei, hiszen mint megjegyezte, ez az intézmény a tanárlázadás idején jött létre, és elég gyorsan kiderült róla, hogy nem feltétlenül az igazi konzultációt, hanem az akkori ellenásás erejének megosztását szolgálta, de ha eredményt érnek el ezen, üdvözölni fogják.

Nyitókép: Pixabay.com