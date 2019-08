Itt vannak a legújabb látványtervek a Dél-Budai Centrumkórházról

Várhatóan 2026-ra készül el a közel 190 milliárdos állami beruházásban megvalósuló Dél-Budai Centrumkórház. Az Egészséges Budapest Program egyik legjelentősebb beruházásának tervezésére két nyertes pályázat is érkezett, közülük az egyik, az M-Teampannon iroda számos látványtervet és alaprajzot tett elérhetővé - írja a magyarepitok.hu.

A zöldmezős beruházásban a XI. kerületi Dobogón felépülő Dél-Budai Centrumkórházat az M-Teampannon Kft. és Rutkai Pál András tervezi meg. Míg a korábbi Egyesített Szent István-Szent László Kórházból jelentős bővítéssel átalakuló Nagyvárad téri Dél-Pesti Centrumkórház a ZDA-Zoboki Építésziroda Kft. elképzelései alapján készülhet el.

Az M-Teampannon számos koncepció látványtervet és egy alaprajzot is közölt a XI. kerületi Dobogó elnevezésű területen felépülő új korházról. A tervezőiroda leírása szerint világos, átlátható térstruktúrára törekedtek a modern orvostudományi centrum megtervezésekor. Fontos tervezési filozófia volt az áramlás elősegítése, mind a belső térszervezéssel, mind pedig a külső tömegformálással is. Ezt segítik elő a szilvamag alakú ápolási épülettömbök és az amőba alakú gyermekápolási épület is. A harmadik kiemelt szempont pedig a természetes fény beengedése: a kialakított térstruktúra fontos elemei a belső télikertek, illetve a klímaudvarok sorozata is.

