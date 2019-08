A tanár bármit kérhet a szülőtől

"Bármiből lehet venni borzasztóan drágát, és szinte mindenből lehet megfizethetőt is találni" – fogalmazott az InfoRádiónak Salamon Eszter, aki szerint az árra és a minőségre is érdemes odafigyelni. Az Európai Szülők Egyesületének elnöke azt tanácsolja a szülőknek, hogy a teljesen szimpla, hagyományos füzeteket részesítsék előnyben, amelyek egyébként is jobb minőségűek. Amennyiben a gyerek nagyon vágyik valamilyen figurásra, akkor olcsóbb a csomagolópapír, illetve a matrica, tette hozzá a szakember.

Salamon Eszter kiemelte: a jogszabály a pedagógusnak lehetővé teszi, hogy bármit kérjen, hogy a szülő megvásároljon, akár taneszközt, akár tankönyvnek látszó, de hivatalosan nem annak nyilvánított tárgyat. Korábban a szülőknek volt egyetértési joga, az anyagi terheket nem lehetett elvileg úgy rájuk terhelni, hogy arról nem kérdezték meg őket, de ma a pedagógus azt kér, amit akar. Emiatt az Európai Szülők Egyesülete azt tanácsolja a szülőknek, hogy

amennyiben nem tudják biztosan, hogy mire lesz szükség, inkább várják meg az első tanórákat.

Az iskolatáska-vásárlás nagyon nehéz kérdés – jegyezte meg Salamon Eszter –, hiszen nem mindegy, hogy a gyerek egyáltalán hazaviszi-e a taneszközeit az iskolából napról napra, vagy sem. Ha igen, akkor a táska súlya nagyon lényeges kérdés, hiszen "borzasztóan nehéz az a cucc", amit amúgy is hordoznia kell az iskolásoknak, jegyezte meg.

Az iskolák által általában előírt klasszikus fekete nadrágból, fehér ingből álló

ünneplőből viszont a legolcsóbbat ajánlják,

miután a gyerek egy évben két-három alkalommal fogja felvenni, és teljesen felesleges költeni rá, ráadásul "minden gyereknek egyformán rosszul állnak ezek az iskolai ünneplők, akkor is, ha nagyon sokba kerültek" – tette hozzá.

Megváltoztak a vásárlási szokások

Az Auchan Magyarország kommunikációs és CSR igazgatója szerint az utóbbi években jelentősen megváltoztak a tanszerekkel kapcsolatos vásárlói szokások, a szülők inkább már az ár-érték arányra figyelnek.

Az áruházlánc, a vásárlók igényeihez illeszkedve augusztus 1-jétől megkezdte az iskolai felszerelések árusítását. A szezon szeptember 11-éig tart, hogy azok a családok is minden szükséges eszközt megtaláljanak, akik csak később mennek bevásárolni, illetve, hogy az iskolakezdés után is pótolhatók legyenek az esetlegesen elmaradt tételek – jegyezte meg Varga-Futó Ildikó.

A korábbi évek tapasztalatai alapján arra számítanak, hogy idén is az augusztus 20-a utáni időszak lesz a csúcsszezon, a legforgalmasabb napokat az augusztus 30-i hétvégére jósolják.

Árak szempontjából roppant széles a skála, a kommunikációs igazgató szerint

a legolcsóbb füzet 32 forint, egy prémiumkategóriás spirálfüzet ára pedig a 2400-at is elérheti,

illetve, míg a legolcsóbb saját márkás iskolatáska 3490 forint, egy licences prémium táska értéke ennek a tízszeresét is elérheti.

Az Auchan idén is készült tanszerlistával a különböző korcsoportok számára, amiket tanárok segítségével állítottak össze, de a kiemelt időszakokban,

csütörtöktől a vasárnapig képzett pedagógusok is segítik a vásárlást az áruházakban az írószer-osztályokon,

akiktől szakmai tanács kérhető.

Varga-Futó Ildikó kiemelte továbbá, hogy a csomagolásmentes iskolakezdés támogatása mellett idén is gyűjtést szerveznek a Nagycsaládosok Országos Egyesületével közösen a hazai nagycsaládosok iskolakezdésének támogatásához.

Legyen öröm az iskolakezdés!

Iskolakezdést segítő segélyakciót indít a Katolikus Karitász. A segélyszervezet kilencedik alkalommal hirdette meg a Legyen öröm az iskolakezdés! nevű akcióját, amely során olyan családoknak kívánnak segíteni, akiknél a gyerekek beiskolázása gondot jelent szociális, anyagi helyzetük miatt.

"Nem szeretnénk azt, hogy ezek a gyermekek hátrányosan kezdjék a tanévet azáltal, hogy nincs meg a megfelelő felszerelésük, a táska, a színezők, a tisztasági csomag, vagy éppen a tornafelszerelés" – sorolta Écsy Gábort, Katolikus Karitász igazgatója az InfoRádiónak nyilatkozva. Legalább 5000 ezer rászoruló gyermeket szeretnének támogatni akár konkrét eszközökkel, akár utalvánnyal.

A segélyszervezet szeptember 15-ig tartó programjához több módon lehet csatlakozni: az 1356-os adományvonal tárcsázásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni rászoruló diákokat. Egy hívás nyomán például egy színesceruza-készlettel tudnak segíteni, tíz hívásból már egy iskolatáska is adható. A Karitász honlapján pedig bankkártyás fizetéssel, illetve átutalással is lehet adakozni.

Nyitókép: Pixabay