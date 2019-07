Hihetetlen az, ami a mentőhelikoptert fogadta az M5-ösön, megörökítették - fotó

Az Infostart is beszámolt a csütörtöki súlyos balesetről, amelyhez mentőhelikoptert is hívtak az M5-ös autópályára. A mentőket meglepte az az összeszedettség és segítőkészség, amit a sztrádán autózók tanúsítottak. Mint yrják a Facebook-posztban, a mentőhelikopter személyzete nem hitt a szemének amikor meglátta, hogy az autósok milyen tökéletes vonulási útvonalat biztosítottak a mentőautók számára, ezért meg is örökítették a látványt.

A fegyelmezett sofőrök több kilométer hosszan álltak türelmesen az út két oldalán, amíg zajlott az életmentés.

Nyitókép: police.hu