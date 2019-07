Fejlemények a mohácsi Duna-híd ügyében

A közelmúltban tartották a mohácsi Duna-híd tervezésével kapcsolatos megbeszéléseket, ahol a felek rögzítették, 2020. május 27-ig kell elkészülnie az engedélyes terveknek, a kiviteli tervek véglegesítésére onnantól számítva egy év áll a rendelkezésre, számolt be a Baranya megyei hírportál.

Mint arról az InfoStart is beszámolt, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. májusban hirdetett eredményt a Duna-híd tervezésére kiírt pályázaton. A munkát a budapesti székhelyű Speciálterv Építőmérnöki Kft. végezheti el 972 millió forintért.

A most készülő tervek nemcsak a hídra vonatkoznak, hanem a csatlakozó utakra is. A híd összeköti majd az M6-os autópályát (jobb part) az 51-es úttal (bal part), ehhez egy 27 kilométeres útszakasz is létesül. A híd 2023-ra készülhet el, árulta el Szekó József polgármester a Bama érdeklődésére.

