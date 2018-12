Új Duna-híd épülhet

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kiírta a közbeszerzési pályázatot a Mohácsi Duna-híd kiviteli terveinek elkészítésére - írta a Zoom.hu. Jelenleg a bajai a legdélibb híd a Duna magyarországi szakaszán, de az új átkelő mintegy 30 kilométerrel délebbre épül meg Bajánál.

A híd a jelenlegi kompközlekedést váltaná ki, de megépítését a jövőbeni tranzitforgalom is indokolhatja: a tervek szerint a híd szolgálja majd ki a Pécs és Szeged közötti gyorsforgalmi utat. A tervezőknek így nemcsak a mintegy 240 méteres folyami hidat, hanem a hozzá kapcsolódó 27 kilométer hosszú úthálózatot is meg kell tervezniük. A kiírás szerint a híd összekötné az M6/M60 autópályát az 51-es főúttal. Az M60-as autópálya már jelenleg is összeköti a várost Péccsel, míg a jövőben az M6-os folytatásával Eszéknél csatlakozhat a horvát autópálya-rendszerhez, ami felértékelheti a majdani Mohácsi Duna-híd szerepét.

A kiírás szerint pályázni 2019. január 17-ig lehet.

Nyitókép: MTI/Sóki Tamás