Lázár János nem indul a polgármesterségért

Nagy megtiszteltetésnek nevezi Lázár János, hogy a helyi Fidesz-szervezet ismét jelölte polgármesternek. Néhány nap gondolkodás után azonban úgy döntött, hogy nem fogadja el a felkérést.

"Hódmezővásárhelyen valóban változásra van szükség.

Egy teljes, ötéves cikluson keresztül biztosan nem mehetnek tovább úgy a dolgok, ahogy mostanában mennek, pontosabban: nem mennek. Hiszen még a polgármester úr hívei sem tagadják, hogy a város ma egy helyben topog. Nincsenek új nagyprojektek, nem épül semmi, ami pedig folyamatban van vagy épp átadásra kerül, annak az építése már jóval korábban elkezdődött. Hódmezővásárhely mára lefagyott. Mindannyiunk érdeke, hogy ez a helyzet megváltozzon és sokunk felelőssége, hogy tegyünk is ezért. Sokunké, akik a vezetői voltunk, vagyunk ennek a településnek, akiknek a szavára odafigyelnek az emberek" - írta a politikus saját honlapján.

Kiemeli, van dolga neki is azzal, hogy Hódmezővásárhelyt újraindítsék, és a város visszatérjen ahhoz a fejlődéshez, ami Almási István polgármester halálával megszakadt.

"Jó érzés, hogy még a politikai ellenfeleim is elismerik: polgármesterségem idején fejlődött a város és eredményesen lobbiztam azért, hogy a pályázati pénzeket megszerezzük, a jövőnk szempontjából fontos infrastrukturális vagy más beruházásokat elindítsuk. Hiszek tehát abban, hogy polgármesterként most ismét a város hasznára tudnék lenni. Ráadásul a polgármesterségem óta eltelt időben sokat tanultam: nemcsak önmagamról, hanem a nagy szervezetek vezetéséről, irányításáról és a közösségek hatékony képviseletéről is. És amint már utaltam rá, sokat tanultam a kompromisszumok fontosságáról és az együttműködés erejéről.

Azt hiszem, e tapasztalatok birtokában most még jobb vezetője tudnék lenni a városnak, mint korábban. Mégis azt tartom helyes döntésnek, ha nem vállalom el a Fidesz felkérését, és nem szállok ringbe újra a polgármesterségért"

- írta.

Lázár János szerint Márki-Zay Péter polgármesterré választásával a város csak sodróni tud, emellett kettészakadt.

Úgy véli, olyan polgármesterre van szükség, aki békét tud hozni.

"Új jelöltre és új csapatra van szükség a város vezetésében. Olyan polgármesterre, aki be tudja fejezni a mai polgárháborút, ezt a végtelenített kampányt, amely minden vásárhelyinek oly sokba került és kerülne még a következő években" - közölte a térség parlamenti képviselője, aki hisz abban, hogy a jelölési folyamat végére megtalálják azt, aki vissza tudja adni a város elveszett nyugalmát.

Nyitókép: Rosta Tibor