Két év után, külföldön került elő egy eltűnt magyar nő

Két évvel ezelőt, decemberben szökött meg a szekszárdi pszichiátriáról az asszony, akit tavaly január elején többen is látni véltek Pécsett – írja a Bama.hu.

A Baranya megyei hírportál akkor be is számolt arról, hogy az aszonyról több fotó is készült. Most ismét megkerült, épségben. Az egyik közösségi portálon számoltak be arról, hogy a nőt Marseille környékén találták meg a hatóságok, miután bliccelt egy vonaton.

