Ezrek szenvednek Magyarországon az ezerarcú kórban

Magyarországon 8-10 ezer ember küzd napjainkban a szklerózis multiplex-szel – tájékoztatott Szántai Anita. A elnök hozzátette: arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy milyen problémáik vannak az SM-betegek, hogyan élnek, miben várnak segítséget.

„A betegséget ezerarcú kórnak is szokták hívni”,

mivel nagyon különbözőek a tünetei és a lefolyása is – hangsúlyozta a szakértő. A kimerültségérzés, a mozgászavar, a remegés, a látásromlás, a szemmozgászavar, kettős látás, látásvesztés is a következmények között lehet, de ugyanakkor bénulás, izomfeszülés, izomgyengeség, szexuális, széklet- és vizeletürítési zavar, zsibbadás, viszketés is jelentkezhet tünetként. Az ezekkel való küzdelem egy életen át elkíséri a beteget.

A szervezet elnöke örül a világnapnak: fel tudják hívni a társadalom figyelmét a betegségre, valamint a betegséggel kitartóan harcolókat meg tudják ünnepelni.

Általában fiatalfelnőtt-korban diagnosztizálják a betegséget, jellemzően nőket érint, de férfi betegek is vannak – tájékoztatott Szántai Anita, aki hozzátette: az segítene leginkább, ha bevonnák a szklerózis multiplexben szenvedőket különböző munkafolyamatokba, ha hasznos, aktív tagjai lennének a társadalomnak.

„Az egy gyógyító hatás, hogyha szükség van rám”

– fogalmazott.

Nyitókép: Pixabay.com