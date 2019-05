Örülhetnek az autósok, csúszik egy fontos fővárosi felújítás

A BKK még február közepén arról tájékoztatta az Infostartot, hogy a fővárosi hídfelújítások az idén is folytatódnak, és a Flórián téri felüljáró korszerűsítéséről szóló közbeszerzési eljárás is folyamatban van, a munka várhatóan tavasszal kezdődik, és jövőre fejeződik be. Mostanra kiderült, a felújítás jelentősen késni fog.

Egyetlen ajánlat érkezett, az A-Híd Építő Zrt. és a Strabag Általános Építő Kft. közösen pályázott, de túl drágán vállalta volna a munkát, ezért a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. eredménytelennek nyilvánította a Flórián téri közúti felüljáró felújítására kiírt közbeszerzést - értesült a napi.hu.

A felújítás során a felüljárók az eredeti tervek szerint új szigetelést és pályaszerkezetet kapnak, a vasbeton szegélyre új biztonsági korlát kerül. Kicserélik a dilatációs szerkezeteket és megtisztítják a vízelnyelőket. Kijavítják a támfalak és a hídfő beton felületeinek, illetve a főtartók és pillérek hibáit, a kőfelületeket megtisztítják, és ahol szükséges pótolják.

