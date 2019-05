Sipos Imre: rögzítik az érettségi vizsgák lebonyolításának minden mozzanatát

Az okos tankönyvekkel szemben a legfőbb elvárás, hogy a papíralapú tankönyvekkel azonos tartalmúak legyenek – mondta Sipos Imre.

„Ezenkívül viszont tartalmaz számos olyan kiegészítőt, amit egy papíralapú könyv nem tud”

– tette hozzá az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézetének igazgatója. Az okos tankönyvben több szemelvény kerülhet be, de a diákok dolgát is megkönnyíti, hiszen nem kell külön füzetbe írniuk a feladatok megoldását. Ráadásul videókat és animációkat is tartalmazhatnak a tananyagok.

Az igazgató úgy látja, minden diák megtalálja a helyét a középfokú oktatási rendszerben.

Szerinte jól végiggondolt és szabályozott felvételi eljárás alapján juthatnak be a diákok az intézményekbe.

Sipos Imre arról is beszélt, hogy a diákok számára a 6 és 8 évfolyamos vagy a 4 évfolyamos gimnáziumok közül melyek a kedvezőbbek. A szakértő reméli, hogy nagyon sok tehetséges tanuló marad az általános iskolákban is. Mint mondta: a versengés hozzátartozik a magyar kultúrához, ha pedig a gyermeket nem veszik fel, maradhat a 8 + 4 éves oktatásban. Sipos Imre a hozzátette: a családoknak a tanulók érdekeit és képességeit figyelembe kell venniük a következő iskola kiválasztásakor.

Szigorúan szabályozott, de bonyolult feladat az érettségi lebonyolítása

A magyar érettségi vizsgák lebonyolítása rendkívül szigorú keretek között zajlik, ennek ellenére a történelem érettségi esetében hiba történt – mondta az Eszterházy Károly Egyetem oktatáskutató- és fejlesztő intézetének igazgatója, miután a szerdai történelem érettségi kezdete előtt nyilvánosságra kerülhettek a vizsga témái, ezért az Oktatási Hivatal büntetőfeljelentést tett ismeretlen tettes ellen. A vizsgarendszer jól működik, de nagyon bonyolult szervezési és logisztikai feladatokkal jár, melyek lebonyolításában sokan vesznek részt. Ki kell vizsgálni, ki hibázhatott.

Sipos Imre szerint helyes döntés volt, hogy a vizsgát nem kell újraírni.

„Sok ember életét nehezítette volna meg”

– hangsúlyozta. Az Oktatási Hivatal bölcsen és gyorsan reagált a problémára – tette hozzá.

Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézetének igazgatója hangsúlyozta azt is, hogy a felsőoktatásba való bejutást 2020-tól az emelt szintű érettségi garantálja. A kétszintű érettségi vizsga bevezetésekor ez a cél lebegett a jogalkotó szeme előtt – jegyezte meg. A céltudatos tanulók, akik már 10. osztályban eldöntik, hogy hol szeretnének tovább tanulni, 11-12.-ben fel tudnak készülni az emelt szintű érettségire. Sipos Imre úgy látja, a középszintű érettséginek is van értéke a munkaerőpiacon és a felsőoktatásban.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán