Halász Judittól az Intim Torna Illegálig - az Óbuda napja teljes kínálata

Ötvenkilenc programos rendezvénysorozattal jön idén az Óbuda napja e hét csütörtöktől szombatig - közölte az InfoRádióban Rabóczki Zsuzsanna főszervező.

A központ természetesen idén is a Fő tér és a Szentlélek tér - koncertekkel, gyerekprogramokkal -, de Békásmegyeren és a kerület valamennyi kulturális intézményében is lesz mire ellátogatni.

"Pénteken a Kerekes Bend kezd 18 órakor, majd utána a Csík Zenekar Kiss Tibi közreműködésével lép fel" - emelt ki két programot a Fő téri események közül Rabóczki Zsuzsanna.

Halász Judit ugyanide érkezik szombat délelőtt, és Varró Dani is jön egy zenés műsorral (gyerekprogramok lesznek még a Zichy-kastély udvarán is - vendég egy science-show-val a Csodák Palotája), lesz még minicirkusz, a nap további részében pedig fellép az Intim Torna Illegál és az Irie Maffia is.

Május 3-án a Kobuci Kertben Óbuda legnagyobbjait díjazzák, itt kerül sor a díszpolgári cím átadására de számos kitüntetés itt talál gazdára majd.

A Főtér és a Szentlélek tér zugaiban egyébként kézműves "utca" is nyílik majd, illetve gasztrotérre is lehet számítani.

Nyitókép: Róka László