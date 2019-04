Mocskos eső űz tréfát az országgal péntek éjjel

Tavaly áprilisban és idén februárban már kapott Magyarország egy adag saras esőt a szaharai por légkörbe jutásával, péntek estére az Időkép.hu újabb adagot prognosztizál.

Péntek éjjel egy hidegfront előterében érkezik délről a sártömeg, amit a nyugat felől várható esőzés mos majd ki a légkörből, ennek összejátszásából adódik az úgynevezett saras eső.

Mielőtt az eső esne, a napkorongnak igen szép színe lehet majd. A légkör vasárnap hajnalra tisztul ki teljesen.

European residents may notice stunning sunsets & dirty cars this week, as plumes of dust from the Sahara are blown north.



What are the wider impacts of this dust & how can the @CopernicusEU #Atmosphere Monitoring Service (CAMS) help?



Find out ... ➡️https://t.co/T9ZaLslTvE pic.twitter.com/K1H6pkKXpt