Tömeges kivégzés Szaúd-Arábiában

A szaúd-arábiai belügyminiszter közlése szerint az országban 37 embert végeztek ki terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények miatt - jelentette a szaúdi állami média kedden.

A szaúdi állami hírügynökség a Twitteren közzétett bejegyzésében így fogalmaz: végrehajtották a halálbüntetést számos vádlotton, akik

Mind a 37 személy szaúdi állampolgár volt. Kivégzésük módját nem közölték. Szaúd-Arábiában gyakran lefejezéssel és nyilvánosan hajtják végre a halálbüntetést.

Saudi Arabia on course for a record number of executions including public beheadings in 2019 despite claims kingdom is ‘modernising’#SaudiArabia #SaudiArabiaCrimes https://t.co/MNv1Tm0CDp