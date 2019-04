A Magyar Liberális Párt úgy döntött, nem kockáztat

A Magyar Liberális Párt már a 2018-as választási vereség után felhívta az ellenzék figyelmét, hogy teljes összefogás nélkül nem lehet legyőzni a Fideszt - emlékeztetett az InfoRádióban Szabadai Viktor, a párt budapesti választmányának elnöke. Mint mondta: az olyan ellenzéki pártokra leadott voksok, amelyek végül nem jutnak be az Európai Parlamentbe, elvesznek.

A liberálisok úgy döntöttek, ezt a kockázatot nem vállalják, így nem indulnak a választáson.

A Liberálisok tehát részben azért nem indulnak el az európai parlamenti választáson, mert nem valósul meg a teljes ellenzéki összefogás, részben pedig azért, mert ők maguk nem érnének el öt százalékot sem, vagyis a szereplésükkel a Fidesz malmára hajtanák a vizet. Van azonban egy harmadik indokuk is - árulta el Szabadai Viktor.

Az Állami Számvevőszék kétszer 6 millió forintra büntette a pártot és inkasszálta a számláját.

Mivel nem rendelkeznek állami támogatással, így lehetetlenné vált a kampány finanszírozása.

Az önkormányzati választáson ennek ellenére elindult a Magyar Liberális Párt, pedig azon a voksoláson sem lesz nagyobb esélye, és az ellenzék összefogása is erősen kérdéses. Szabadai Viktor azonban nem lát ebben ellentmondást, mert Sermer Ádám, a párt főpolgármester-jelöltje akár is vissza is léphet az előválasztás győztese javára - feltéve, persze, ha lesz előválasztás.

