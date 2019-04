Figyelmeztetés: hamarosan itt a jégeső

Kedd este keleten fokozatosan megnövekszik a fátyolfelhőzet. Az éjszaka második felében a nyugati és középső tájakon a megvastagodó felhőzetből néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat. A keleti, délkeleti szelet helyenként élénk, eleinte és hajnaltájt néhol erős lökések kísérik. A késő esti 7, 14 fokról hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl le e levegő, de főként északkeleten, keleten néhol gyenge fagy is lehet. Éjszaka a Dunántúl nyugati részén kis valószínűséggel kialakulhat villámtevékenység.

Szerda délelőtt erősen és gyengébben felhős időszakok váltják egymást, a több napsütés keleten valószínű. A délelőtti, déli órákban néhol zápor kialakulhat, délutántól a Dunántúlon megnő a csapadék esélye, helyenként zivatar is várható. Reggelig a keleti, délkeleti szelet néhol, holnap napközben a délkeleti, déli szelet már nagyobb területen erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de főként északkeleten, keleten néhol gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 17 és 22 fok között várható. Szerda délutántól éjfélig a Dunántúlon, annak is főként a nyugati felében helyenként előfordulhatnak zivatarok, aprószemű jég kíséretében.