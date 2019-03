A Közbeszerzési Értesítő leírása szerint az egri bazilika mellett elbontanak egy meglévő épületrészt, majd egy 555 négyzetméter alapterületű új házat emelnek, ahol helyet kap majd a mosdó, az üzlet és a tároló – írja az Egri Ügyek portál. A templom mellett, a Pyrker János téren építkeznek, a lap szerint oda kerülhet az új épület is. A beruházás nettó közel 270 millió forintjába kerül az egyházmegyének.

Nemrég az is napvilágra látott, hogy nagyobb átépítések várhatók az egri bazilikában, ez a beruházás jelenleg tervezési szakaszban. Az elképzelések szerint a bazilika újabb turisztikai funkciókat is kaphat: kialakítanának egy kiállítóteret, valamint látogathatóvá tennék a kupolát – számolt be korábban a Magyar Kurír.

Nyitókép: MTI/Komka Péter