Rá sem lehet majd ismerni a 3-as metró megállóira

Várhatóan március végére befejezik a 3-as metró északi szakaszának felújítását, egy hét szünet után pedig kezdődhet a déli szakasz rekonstrukciója. A főváros cégei már kezdik az előkészítő munkákat a Nagyvárad tértől délre eső részen.

Szinte minden a Nagyvárad térig fog járni

A Budapest Közlekedési Központ közölte, hogy

több új buszjárat is indul, a metrópótló buszok pedig 45 másodpercenként indulnak. A metrók Újpest-központ és Nagyvárad tér között közlekednek, onnan Kőbánya-Kispestig alacsonypadlós, csuklós buszok szállítják az utasokat. A buszoknak külön buszsávokat jelölnek ki, és módosított lámpaprogram segíti majd a haladásukat.

Új gyorsjárat indul a Gloriett-telep és a Havanna-lakótelep felől a metró ideiglenes végállomásához, a Nagyvárad térre. Az Alacskai úti lakótelep, illetve Pestszentimre felől is közvetlenül elérhető lesz busszal a Nagyvárad tér. A 200E busz Kőbánya-Kispest helyett szintén a Nagyvárad térig közlekedik. A Volánbusz Gyál felől a Határ út metróállomás felé közlekedő járatai munkanapokon a hajnali órától kezdve egészen 8 óráig a Gyáli úton át elérik a Nagyvárad teret.

Nem szabad rutinból közlekedni

A többi között buszsávokat jelölnek ki az Üllői úton a Nagyvárad tér és Határ út között több szakaszon. Változik továbbá a forgalmi rend az Üllői úton a Nagyvárad térnél - ahol a metrópótló buszok fordulnak majd vissza -, az Üllői út és az Ecseri út kereszteződésénél, továbbá Ferencvárosban a Vágóhíd utca végében, Kispesten pedig a Vak Bottyán utcában.

Az északi szakasz átadásának még nincs hivtalos időpontja, de már zajlanak a tesztek a Lehel tértől északra. Ezt Bíró Endre, a Metróért Egyesület elnöke is megerősítette, aki az állomások megújulásáról is szólt.

"Az áramellátás, a vasútbiztosító berendezés, a hírközlő berendezés, a váltók, tehát minden olyan eszköz, ami szükséges ahhoz, hogy az utasforgalom megindulhasson, megújul. Új burkolatok is kerülnek az utasterekbe, a járófelület megváltozik, ahogy a mozgólépcsők is, és liftek is lesznek."

Napokra az északi megkönnyebbüléstől

Tarlós István főpolgármester februárban az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt arról, hogy mikor vehetik használatba az utasok az északi szakaszt:

"Minden valószínűség szerint elindul a zavartalan utasforgalom március végére. Persze százszázalékos garanciát nem adok, az építőiparban úgy a magas-, mint a mélyépítésű munkáknál mindig van a végén egy hajrá, és mindig előfordulhat, hogy egy héttel előbb vagy két héttel később adnak át valamit. Itt

nincs olyan információm, hogy arra lehetne számítani, hogy nem indul meg az utasforgalom március végén."

Az InfoRádió 2018 novemberben számolt be arról, hogy az eredetileg tervezett januári határidő helyett márciusban végeznek az északi szakaszon.

A Lehel tér és Újpest-Központ közötti állomások rekonstrukciója 2017. novemberében kezdődött. A megújult Újpest-Központ, Újpest-Városkapu, Gyöngyösi utca, Forgách utca, Árpád híd, Dózsa György út állomásokon várhatóan március végén indulhat újra az utasforgalom, a teljes vonalszakasz korszerűsítésének tervezett átadása pedig 2022-ben lehet.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán