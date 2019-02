Kétmillió forintos négyzetméterár a Balatonnál - Lapszemle

A Magyar Idők szerint a belügyminiszter továbbra is azt várja el, hogy a hatóságok a törvény teljes szigorával járjanak el azokkal szemben, akik rá, vagy a minisztériumra hivatkozva akarnak előnyökhöz jutni. Így kemény fellépéssel nézhet szembe az a bűnbanda is, amely százmilliókat csalt ki áldozataitól és annak a vadásztársaságnak az elnöke is, aki a miniszterre hivatkozva ígért sikeres pályázatot egy sértettnek.

A Népszava Roska Botond magyar származású tudóssal közölt interjút. A Svájcban dolgozó neurobiológus rangos orvosi díjat kapott, mert a retinából eredeztethető látászavarokat és vakságot is sikerült gyógyítania. Ezt úgy érte el, hogy génterápiával újra fényérzékennyé tette a retina bizonyos sejtjeit.

A Világgazdaság arról ír, hogy a kedvezményes lakásáfa a nyaralóépítéseket is beindította, a tavaink partján sorra húzzák fel az üdülőapartmannak tervezett társasházakat. A Balatonnál akár 2 millió forintos négyzetméterárral is találkozni, míg a Tisza-tónál már 5 millió forintért is árulnak leromlott nyaralót.

A Nemzeti Sport riportere Görbicz Anita kézilabdázóval készített interjút. A világklasszis 35 évesen nemrég újabb két évvel meghosszabbította szerződését a győri Audi ETO-val.

A Világgazdaság helyi lapértesülésre hivatkozva arról számol be, hogy moldovai bankot vehet az OTP. A Mold Street hírportál szerint a magyar pénzintézet küldöttsége a következő napokban érkezik tárgyalásokra Moldovába, a látogatás célja pedig a Mobiasbanca többségi részesedésének megvásárlásáról szóló előzetes megállapodás aláírása. Az információt az OTP nem erősítette meg.

A Népszava Herczog László közgazdásszal közölt interjút. A szakember szerint a béremelések, a foglalkoztatás, vagy a munkanélküliség valós adatai alapján lehet reális képet alkotni egy ország gazdaságáról. Mint mondta: sokféleképpen lehet trükközni a statisztikával, például a minimálbér emelésénél a bruttó összeget szokták hangoztatni, míg a nettó sokkal kisebb mértékben nőtt.

A Magyar Idők arról ír, hogy ma kezdődnek a tárgyalások a győri tescósok ügyében. A sztrájkbizottság átképzési hozzájárulást, végkielégítést és félévi bért kér azoknak a dolgozóknak, akiket várhatóan elbocsátanak. Az áruházlánc ugyanis decemberben jelentette be, hogy üzleti szolgáltató központot hoz létre Budapesten, emiatt a Győrben lévő irodaközpont megszűnik.