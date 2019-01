A befektetőknek egyre magasabb bérekkel kell számolniuk Magyarországon Gulyás Gergely szerint - a nap hírei

A befektetőknek egyre magasabb bérekkel kell számolniuk Magyarországon - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely az Inforádió Aréna című műsorában azt mondta, nem tart attól, hogy az Audi-sztrájk sikere kedvét szegné a külföldi cégeknek. Beszélt arról is: a miniszterelnök olyan családvédelmi intézkedéseket jelent be február 10-én, amelyeket akkor is meg lehet tartani, ha a gazdaság növekedési üteme csökken.

Az államkincstár megerősíti a kontrollt a nyugdíjak folyósításánál - közölte a pénzügyminiszter. Varga Mihály a szocialista Mesterházy Attila kérdésére válaszolva közölte: a kincstár vizsgálata megállapította, hogy emberi hiba okozta a januári járandóságok késését, ezért váltották le a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság szakmai igazgató-helyettesét.

Az ápolási díj emelésével és a gyermekek otthongondozási díjának bevezetésével senki nem járhat rosszabbul - jelentette ki a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. Fülöp Attila elmondta: a januártól bevezetett, 100 ezer forint összegű gyod a legsúlyosabb állapotban lévő, önellátásra képtelen gyermekek szüleinek jár, függetlenül a gyermek életkorától. A négyféle támogatást jelenleg 50 ezer család kapja, közülük csaknem 18 ezren a gyod-ot. Az államtitkár hangsúlyozta: az ellátást továbbra is mindenki megkapja, tehát egy jogosult sem eshet ki a rendszerből.

A következő uniós ciklusban is legalább ezer milliárd forint uniós forrást vár vasútfejlesztésre Magyarország - jelentette ki a közlekedéspolitikai államtitkár. Mosóczi László egy szakmai rendezvényen a kormányzat általános stratégiai céljának nevezte, hogy Magyarország 2030-ra egyike legyen annak az öt országnak, ahol jó élni, jó dolgozni, érdemes tanulni és a külföldiek számára is vonzó. Hozzátette: mindezt akkor lehet elérni, ha az ország jelentős lépeket tesz a közlekedés, a fenntarthatóság, az innováció, a tudománypolitika, valamint a gazdaságstratégia és a szabályozás területén.

Megkezdődött az M1-es autópálya bővítésnek előkészítése - derül ki a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő honlapjáról. A munkák a 46 kilométeres Komárom-Esztergom megyei szakaszt érintik, a beruházást a magyar állam finanszírozza. Az újabb szakasszal Tatabánya-Győr között is 2x3 sávosra bővülhet az autópálya. Összességében Budapesttől Győrig tarthat majd a kiszélesített útszakasz.

A fővárosi árvízvédelmi munkák felgyorsítását ígéri főpolgármesterré választása esetére Karácsony Gergely. A Párbeszéd társelnöke a Római-parton tartott tájékoztatón úgy fogalmazott: a Tarlós István főpolgármester által szorgalmazott part menti védekezés minden szempontból a rosszabbik alternatívát jelenti.

Eddig már több mint 17 ezren szavaztak a baloldali pártok fővárosi előválasztásán - közölte a szocialisták budapesti elnöke. Molnár Zsolt szerint a többi ellenzéki jelölttől függ, hogy júniusban lesz-e még egy előválasztás.

Elismerte Venezuela ideiglenes államfőjeként Juan Guaidót az Európai Parlament. A nagy többséggel jóváhagyott határozatában az uniós törvényhozás hasonló lépésre szólította fel a közösség intézményeit és tagállamait. A dél-amerikai ország parlamentjének elnöke a Nicolas Maduro államfő újbóli beiktatása elleni tiltakozó akciók egyik tömegtüntetésén nyilvánította magát ideiglenes elnökké.

Magyarország álláspontja szerint Nicolas Maduronak azonnal távoznia kell Venezuela éléről, az európai országoknak pedig el kell ismerniük Juan Guaidót ideiglenes elnökként. Erről Orbán Viktor miniszterelnök tájékoztatta a spanyol Néppárt elnökét.

Budapesten végső búcsút vettek Andy Vajna producertől, a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztostól. A Fiumei úti sírkertben rendezett szertartáson jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök is. A gyászbeszédet Arnold Schwarzwenegger tartotta, aki több Andy Vajna által jegyzett hollywoodi filmben is szerepelt, és barátja volt a producernek. A nemzetközileg is elismert filmes szakember nevéhez fűződött a Nemzeti Filmalap megalapítása. Kormánybiztosi időszakában olyan nagy magyar filmsikerek születtek, mint az Oscar-díjat nyert Saul fia, A nagy füzet, a Kincsem, a Testről és lélekről, illetve az 1945. Andy Vajna hosszú betegség után életének 75. évében január 20-án hunyt el.