Kínai és magyar diplomát is ad a Budapesten induló új, különleges képzés

A Magyar Nemzeti Bank, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Fudan Egyetem tavaly októberben állapodott meg arról, hogy létrehozzák az első, Kína és Közép-Kelet-Európa közti oktatási együttműködést.

A Fudan-Corvinus MBA Double Degree-programban a hallgatók két éves képzés végén a Budapesti Corvinus Egyetem MBA és a Fudan Egyetem "master in finance" diplomáját is megszerzik – mondta az InfoRádiónak Horváth Levente, a Corvinus-MNB International Projekt Center igazgatója. A képzésben szakmai támogatóként a Magyar Nemzeti Bank is részt vesz, az intézmény legjobb szakemberei és felső vezetői vendégelőadóként oktatnak majd. Kínából is neves közgazdászok érkeznek Magyarországra, hogy bemutassák a kínai gazdaságot és pénzügyi világot, de a digitális világról és az üzleti világról is hallhatnak a diákok.

Az igazgató elárulta:

a képzéssel főként a magánszféra és a közigazgatás közép- és felsővezetőit kívánják megszólítani. A cél, hogy a közép-európai régióban minél több Kínához értő szakembert neveljenek ki,

így a Kína-KKE 16+1-es együttműködés még nagyobb sikereket érhetne el – vélekedett Horváth Levente.

A februárban induló két éves képzésen félévente három alkalommal csütörtöktől vasárnapig van intenzív oktatás. A tandíj szemeszterenként 3,9 millió forint, ez fedezi a program részeként évente egyszer a Fudan Egyetemen tartott egyhetes tanítás utazási költségét és a szállást is. A Pallas Athéné Alapítványoknál pedig ösztöndíj-programokra lehet jelentkezni – árulta el Horváth Levente.

