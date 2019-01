Báthory Erzsébet, Hasfelmetsző Jack és Al Capone egy helyen – február 15-ig még találkozhat velük

A Murder - A gyilkos tárlat című kiállítás egy egyedülálló, interaktív tárlatvezetést és élményt nyújt a látogatóknak – vélekedett a szóvivő, hozzátéve: nem a durva erőszak öncélú mutogatásáról szól, „hiszen történelmi tényeken keresztül szembesítik a látogatókat a tragikus valósággal”. A szervezők utánajártak, hogy a tettesek miért és milyen módszerrel követték el a brutális cselekedeteket, de megemlékeztek az áldozatokról is, illetve megvilágították az esetek történelmi és társadalmi hátterét is.

Az érdeklődők a kiállításon találkozhatnak a szűzek vérében fürdő Báthory Erzsébet, Hasfelmetsző Jack és Al Capone történetével is.

Orosz Zoltán szerint a tárlat mindenki számára érdekes lehet: iskolai csoportok ugyanúgy látogatják, mint családok. A kiállítást 45 perces tárlatvezetésen lehet megtekinteni, ahol érdekes történeteket tudhatnak meg látogatók. A büntetés-végrehajtás múltját és jelenét is megismerhetik, illetve a sátoraljaújhelyi börtönmúzeum vándorkiállítását is megnézhetik az érdeklődők, péntekenként pedig tematikus műsorokkal is kedveskednek a szervezők.

Az utazó kiállítást – a jelenlegi tervek szerint – 2019. február 15-ig láthatja a budapesti közönség.

Gyilkosok és történetek A kiállítás közel 1000 m2-es kiállítótéren, 21 szobán keresztül mutatja be újra az elmúlt évszázadok leghíresebb gyilkosságait. Minden érzékre ható speciális effektekkel és a legmodernebb technológiákkal valóban megeleveníti a gyilkosokat és történeteiket, így például a szüzek vérében fürdő Báthory Erzsébetet, Vlad Tepest, Hasfelmetsző Jacket vagy éppen Al Caponét. Folyamatosan vetítik a BvOP ismeretterjesztő filmjét és péntekenként tematikus előadásokkal mutatnak valós képet a hazai büntetés-végrehajtás egészéről, valamint az életfogytiglanra ítélt fogvatartottak mindennapjairól. Ma Magyarországon 57 jogerős és 3 nem jogerős tényleges életfogytiglanra ítélt fogvatartott tölti szabadságvesztés büntetését. Ők azok, akik olyan leírhatatlan bűncselekményeket követtek el, amiért a napjainkban kiszabható legsúlyosabb ítéletet kell letölteniük. Hazánkban az életfogytiglani szabadságvesztésre ítéltek az úgynevezett HSR (hosszúidejű speciális rezsim) körleten vannak elhelyezve egy vagy kétszemélyes zárkában. Általában zárkán végezhető munkát csinálnak, például kartondossziékat készítenek, dobozokat hajtogatnak, zacskókat ragasztanak. Egy élete végéig raboskodó elítélt napja rendkívül szigorú felügyelet és rend mellett zajlik.

Nyitókép: BvOP