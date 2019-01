Megírták a központi középfokú felvételi vizsgákat – a nap hírei

Az összefogás szükségességét és az állampolgári jogokért való felelősségteljes kiállás fontosságát hangsúlyozták a Clark Ádám téren tartott tüntetés résztvevői. A túlóratörvény ellen meghirdetett demonstráció után többen megbénították a forgalmat a Lánchídon. A fővárosival egyidőben több vidéki városban is demonstrációk zajlottak. Hollik István kormányszóvivő szerint a tüntetésekből az látható, hogy elkezdődött az európai parlamenti választások kampánya, amelyre Soros György is mozgósít.

Sztrájkot hirdettek a szakszervezeti szövetségek, de tárgyalásokra készülnek - jelentette be a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke a Tatabányán tartott tüntetésen. Boros Péterné hozzátette, nemzeti munkaügyi kerekasztal létrehozását indítványozzák, valamint egyenlő partnerségen alapuló, érdemi megbeszélést várnak a kormánytól, követelik, hogy valamennyi közszolgálati bértarifarendszer kiindulópontja a mindenkori minimálbér legyen.

A 12 éves fiúkra is kiterjesztené a HPV-védőoltást a kormány - mondta egy fővárosi rendezvényen az egészségügyért felelős államtitkár. Horváth Ildikó kiemelte: az állam 2014 óta térítésmentesen biztosítja a 12 éves lányoknak a méhnyakrák elleni védőoltást az iskolákban. Mint fogalmazott: az oltási program sikerét bizonyítja, hogy már 75 százalék feletti az átoltottsági arány ebben a korosztályban. Az államtitkár a méhnyakrák-megelőzési hét nyitórendezvényén arról is beszélt, hogy az idén adókedvezményt kapnak azok a nők, akiknél endometriózist, emlőrákot, méhnyakrákot vagy petefészekrákot diagnosztizáltak.

Súlyos tünetekkel tört ki az idei influenzajárvány Magyarországon. A Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke az RTL Klub Híradójában arról számolt be, a betegség jellemző tünete a nem igazán csillapítható, két napig tartó 39 fok feletti láz, a felső légúti, hurutos tünetek és a nagyon rossz közérzet, elsősorban a gyerekeknél. A Nemzeti Népegészségügyi központ szerdán jelentette be, hogy hivatalosan is megkezdődött az influenzajárvány az országban, miután a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései szerint az elmúlt héten a korábbinál 75,6 százalékkal többen fordultak panaszukkal orvoshoz. Emiatt látogatási tilalom van több egészségügyi intézményben.

Megírták a központi középfokú felvételi vizsgákat a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező diákok. A tanulók magyar nyelvből és matematikából töltöttek ki feladatlapot. Az oktatási hivatal honlapján már elérhetőek a javítási-értékelési kulcsok. A pótló vizsgát január 24-én, csütörtökön 14 órától tartják. A vizsgát szervező iskoláknak február 7-ig kell a központi írásbeli vizsga eredményéről értékelő lapon tájékoztatniuk a felvételizőket.

A 13 évvel ezelőtti hejcei légi katasztrófa áldozataira emlékeztek szombaton a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen. Az ünnepségen Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Peter Gajdos szlovák védelmi miniszter mondott beszédet. A megemlékezésen részt vettek az áldozatok családtagjai, a katonatársak, a mentésben részt vevők és a szerencsétlenség egyetlen túlélője Martin Farkas. A Hejce fölötti, több mint 700 méter magas Borsó-hegyre 2006. január 19-én este zuhant le a szlovák légierő AN-24-es csapatszállító repülőgépe, amely a koszovói békemisszióból vitte Kassára a szlovák békefenntartókat.

Gdanskban szombaton tartották a város meggyilkolt főpolgármesterének búcsúztatását, Lengyelországban gyásznapot hirdettek. Több nagyvárosban megszólaltak a szirénák. Pawel Adamowicz koporsóját több tízezer ember kíséretében péntek este szállították át a gdanski Európai Szolidaritás Központból a Szűz Mária-székesegyházhoz. Hamvait a templom egyik kápolnájában helyezik majd el. A főpolgármestert múlt vasárnap egy jótékonysági rendezvényen késelte meg egy büntetett előéletű, 27 éves gdanski férfi, akinél korábban paranoid skizofréniát diagnosztizáltak.

Münchenben megválasztották a bajor Keresztényszociális Unió elnökének Markus Södert. A párt rendkívüli kongresszusán a tisztségért egyedüli jelöltként induló bajor tartományi kormányfőt a küldöttek 87,4 százaléka támogatta. Elődje, Horst Seehofer a CSU tiszteletbeli elnöke lett. Markus Söder beszédében hangsúlyozta: az a célja, hogy levonja a helyes következtetéseket a párt számára kevéssé sikeres tavalyi év fejleményeiből. Ezek közé sorolta, hogy a konzervatív mellett a CSU szociális és liberális irányzatát is meg kell jeleníteni.

Franciaországban ismét, immár tizedik alkalommal vonultak utcára a sárgamellényesek. A nagy létszámú rendőri biztosítás mellett vonuló néhány ezer tüntető az elnök lemondását követelte. A bejelentett megmozdulás a korábbiaknál szervezettebben és nyugodtabban zajlott, rendbontások délutánig nem történtek, a fővárosban 20 embert állítottak elő. Emmanuel Macron a sárgamellényesek nyomására a héten indította el az úgynevezett nagy nemzeti vitát, amelynek keretében a franciák helyi szinteken vitáznak a legégetőbb társadalmi és politikai kérdésekről.

Mexikó középső részén már 66 halálos áldozata van egy illegálisan megcsapolt üzemanyag-vezetéknél történt robbanásnak. A korábbi jelentések még 21 halottról szóltak. A vezeték néhány órával azután robbant fel, hogy tolvajok nyílást fúrtak rajta, és helybéliek vödrökben gyűjteni kezdték a szétfolyó üzemanyagot. A mexikói elnök a történtek miatt kampányt hirdetett az üzemanyag-tolvajlás ellen, amely évente 3 milliárd dollár veszteséget okoz az államnak.