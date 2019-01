Borús vasárnapra számíthatunk – havazás is jöhet

Szombat éjszaka túlnyomóan borult lesz az ég, és dél felől egyre többfelé várható havazás, a déli, délkeleti határvidéken havas eső is lehet. Vasárnap a nap nagy részében többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de késő délutántól északnyugaton, majd estétől északon másutt is felszakadozik a felhőzet. Eleinte több helyen, délután egyre inkább keleten valószínű havazás, a délkeleti, déli határvidéken átmenetileg havas eső is lehet. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és -5 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap -2 és +2 fok között várható.

