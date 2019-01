Botrányt csinált a buszsofőr, mert nem fért el a mentők mellett - már megbánta

Miközben két mentő személyzete is küzdött egy asszony életéért az óföldeáki idősotthonban, az épület előtt egy szitkozódó buszsofőrtől visszhangzott az utca. Szerinte a mentők szabálytalan parkolása miatt tolatnia kell a busszal, ami meghaladja a képességeit - írja az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán. A bejegyzés szerint a sofőr a buszról leszállva telefonjával percekig fényképezte a helyszínt, majd fel is töltötte a Facebookra. "Végül, miután elküldte bajtársainkat melegebb éghajlatra, a sebességváltó igénybevételével mégis sikerült megoldani a rendkívül összetett közlekedési anomáliát" - áll a posztban, amelyhez mellékelték a felindult buszsofőr eredeti bejegyzését is.

Nem sokkal később a Dél-Alföldi Közlekedési Központ egy kommentet fűzött a mentősök posztjához, melyben ez áll: "Társaságunk mélységesen megdöbbent a posztban szereplő mondatokon. Őszintén sajnáljuk a történteket, és a DAKK Zrt. nevében elnézést kérünk munkatársunk szolgáltatóhoz méltatlan viselkedése miatt. Amint ma értesültünk az ügyről, természetesen vizsgálatot indítottunk, aminek eredményeként az érintett autóbusz-vezetőt azonnali hatállyal elbocsátottuk."

Nyitókép: MTI Fotó: Szigetváry Zsolt