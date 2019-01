Novák Katalin: házi feladatot kap a kormány

Egymillió 400 ezer ember töltötte ki és küldte vissza a kormánynak a családtámogatásról szóló nemzeti konzultációs kérdőíveit – tájékoztatott az államtitkár. "Komoly eredmény, hogy ez lett harmadik legnagyobb számban kitöltött konzultáció" – hangsúlyozta Novák Katalin. Mint mondta: ha egyértelmű irányok rajzolódnak ki a visszajelzésekből,

„az számunkra nem csak visszacsatolás, hanem házi feladat is”.

A kormány olyan kérdéseket is feltett a konzultáció alkalmával, amelyek általános jellegűek, de fontos szerepük van a családtámogatási irányok kijelölésében – tette hozzá Novák Katalin. "Ismét kértünk egy megerősítést ahhoz, hogy próbáljuk meg a saját belső erőforrásainkat mozgósítani" – emelte ki az államtitkár. A kormány azt is megkérdezte, hogy összekössék-e a jövőben is a családtámogatásokat a munkavállalással.

Novák Katalin megjegyezte: Magyarországon majdnem teljes foglalkoztatás van. „Szinte kimondhatjuk, hogy aki akar, tud is dolgozni.

Nem biztos, hogy pont ott, pont azt, amit szeretne, de alapvetően már nem nehéz munkát találni”

– fogalmazott. Az államtitkár úgy véli: így már elvárhatják azt, hogy a gyerekesek azt a felelősséget is vállalják, hogy tesznek gyermekeik eltartásáért és dolgozni fog.

„Minimum megtartjuk, de reményeink szerint növelni fogjuk a családtámogatások mértékét annak érdekében, hogy Magyarország egy idősödő és csökkenő népességű országból egy gyarapodó, fiatalodó nemzetté váljon” – fogalmazott Novák Katalin.

Jön a falusi csok

A kistelepüléseken élők számára speciális feltételekkel biztosít családi otthonteremtési kedvezményt a kormány a Magyar falu program keretében – mondta az államtitkár, hozzátéve: ez több mint 3 millió embert érint. Ezeken a területeken más problémák vannak a lakhatás, az otthonteremtés terén, mint a pélfául a fővárosban – emelte ki.

A falusi csok bevezetésével az a cél, hogy ne néptelenedjenek el, ne öregedjenek el ezek a települések, sőt, tudjanak visszafiatalodni" – fogalmazott az államtitkár. Mint mondta: ehhez munkára és otthonra van szükség, illetve szolgáltatások kellenek: iskola és egészségügy.

Novák Katalin szerint fontos, hogy

„nézzenek is ki valahogy ezek a falvak, ne tákolmányok építését támogassuk,

legyen valamilyen utcakép, legyen valamilyen egységes falukép”. Lehet, hogy az otthonok felújítása nagyobb realitás, mint új házakat építeni – vélekedett. A kormány egyébként idén tovább finomítja a csok egész rendszerét, de ennek a részletei még nem nyilvánosak – mondta Novák Katalin.

Családbarát szülészetek

"A szülés nemcsak azért meghatározó élmény, mert egy életre szóló néhány olyan óra zajlik le, amire mindig emlékezni fogunk, amikor a gyerekünkre nézünk, a szülés a világ egyik legtermészetesebb dolga” – fogalmazott Novák Katalin. A gyermek világrahozatalának emléke meghatározó lehet, amikor a szülők arról döntenek, hogy vállalnak-e újabb babát – vélekedett az államtitkár.

Az apás szülés támogatása, a szülők felkészítése a szülésre sokat segíthet a pozitív élmények kialakításában. Fontos továbbá, hogy az anya szoptathassa a gyermeket a szülés után, illetve hogy biztosítsák számukra azt az "arany órát", amikor a baba és az édesanya egymásra találhat.

Az intimitás megadása is lényeges lehet, egy szülőszobában ne többen vajúdjanak.

„A szülés egyszerre legyen biztonságos és intim”

– hangsúlyozta Novák Katalin. Ehhez szemléletváltásra és eszközök beszerzésére van szükség. A kormány a most meghirdetett pályázattal 78-ból 44 szülészeti intézményt tud támogatni, ami 6,4 milliárd forintos beruházást jelentett. A cél, hogy az összes szülészet az új elvárásoknak megfelelően működjön az országban.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka