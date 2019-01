A rákos sejtek 70 százalékát pusztítja el egy új eljárás – lapszemle

A Magyar Idők szerint a Farkasréti temetőben bukkantak rá a nyomozók azokra a jó minőségű hangfelvételekre, amelyek a Portik Tamás és Gyárfás Tamás közötti, évek alatt rögzített beszélgetéseket tartalmazzák. A felvételek megerősítik a sportvezető elleni gyanúsítást a Fenyő-ügyben. Közben az MSZP elhatárolódik a Fenyő-gyilkosság nyomozása során képbe került volt politikusától, akiről korábban a szintén Magyar Idők írta meg, hogy érintett lehet az ügyben.

A Világgazdaság beszámol arról, hogy mintegy 4 és fél millió vendég kereste fel tavaly a budapesti fürdőket. Ez 300 ezer látogatóval több, mint 2017-ben, így a növekedés egy év alatt 7,3 tized százalékos volt. Czinege Szilvia a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. értékesítési és marketingigazgatója a lapnak elmondta, hogy a társaság múlt évben 15 milliárd forintra növelte árbevételét.

A Népszava egy új tudományos módszerről ír, amely képes eltüntetni a rákos sejtek hetven százalékát. Az izraeli Alpha Tau cég technológiája most a világ számos országában a klinikai kipróbálás stádiumában van. Az új módszer nemcsak elpusztítja a rákos daganatot, hanem megakadályozza az áttétek képződését is. 2019-ben a kezelést a bőrrák minden fajtája ellen tesztelni fogják Izraelben, Olaszországban, Franciaországban, New Yorkban és Montrealban. A következő hónapokban más rákos sejteket is megpróbálnak alfa-sugárzással kezelni Kanadában, Amerikában, Angliában és Oroszországban.

A Világgazdaság a budapesti lakásárak alakulásáról közölt cikket és arról, hogyan befolyásolják ezt a városfejlesztési projektek. A lap az Ingatlan.com adatai alapján megállapítja, hogy gyorsabb ütemben drágultak azok a városrészek, amelyekben az utóbbi időben fejlesztéseket hajtottak végre. A legnagyobb mértékben az első kerületi Tabánnál, illetve olyan központi városrészekben, mint Erzsébet-, József- és Terézváros mentek fel az árak.

A Magyar Idők arról ír, hogy már nem kívánja véleményezni szakszervezeti tárgyalópartnere kormányellenes tevékenységét a Spar üzletlánc. Pedig korábban a szupermarket-hálózat anyacége tett feljelentést Brüsszelben a magyar kabinet ellen az élelmiszerláncfelügyeleti díj 2015-ös bevezetése miatt. A Sparral kötött kollektív szerződésükben a dolgozókat csak plusz 50 óra túlmunkára kötelezték – írja a lap, és beszámol arról is, hogy az idei béremelések pontos mértékét nem árulták el az áruházláncnál.

A Népszava Ámon Ada klímaszakértővel közölt interjút. A szakember szerint az Orbán-kabinet meg akarja úszni az uniós klímacélok teljesítését, miközben túlzott fogyasztási előrejelzések alapján, a német intézkedéseket félreértve atomerőművet tervez. Ámon Ada szerint a magyar kormány nem folytatott párbeszédet energiaügyben, és a nemzeti energia- és klímaterv kialakításában is sereghajtó.