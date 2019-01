Négy magyar lett tavaly milliárdos a lottón

A Világgazdaság érdeklődésére arról tájékoztatott a Szerencsejáték Zrt., hogy az elmúlt évben öt különböző változatra is milliós nagyságrendben érkeztek be alapjátékok. Az ötös lottó heti 3,4 millió alapjátékkal végzett az élen, megelőzve a Puttót (2,1 millió), a hatos (1,65) és a skandináv lottót (1,35). A száz­ezres nagyságrendű szelvényszámot generáló játékok táborában az Eurojackpot a legfajsúlyosabb tényező heti átlag 600 ezer alapjátékkal, maga mögé utasítja a Kenót (550 ezer), a Jokert (510) és a Luxort (360) is.

Tavaly négy lottójáték 1462 játékost tett milliomossá, közülük négyen ráadásul milliárdossá váltak. A legtöbb, 1090 milliomos az ötös lottón született, köztük ketten lettek milliárdosok. Az Eurojackpot 78 szerencsés fogadót tett milliomossá, köztük egy játékos 5+1 találatával milliárdos lett. Az 5+1 találatosok közül egyébként kivétel nélkül mindenki legalább milliomos lett, az 5 találatot elérők közül 11-en, a 4+2 találatosok közül pedig 47-en könyvelhettek el hét számjegyű nyereményt.

A Joker 23 telitalálatosának mindegyike ugyancsak milliomos lett, a 242 öttalálatos pedig egyaránt 1,3 millió forintot kasszírozott. A hatos és a skandináv lottón telitalálatra volt szükség a milliomosok „klubtagságához”, az előbbinél 10, az utóbbinál 19 játékos mondhatta el ezt magáról, igaz, a hatos lottó adott egy milliárdost is.

