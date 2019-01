Tóth Bertalan: a cél az, hogy Tarlós Istvánnak egy ellenzéki kihívója legyen

Az MSZP látszatdemokráciának tartja azt, ami a parlamentben folyik, és nem akar megfelelni ennek - jelentette ki az MSZP elnöke. Tóth Bertalan szerint ebben minden ellenzéki párt egyetért. A politikus az InfoRádió Aréna című műsorában megerősítette, hogy az erőszak kizárásával élni fognak minden olyan lehetőséggel, ami egy teljesen újfajta ellenzéki politikát jelent az Országgyűlésben. Mint mondta, teljesen otthagyni a parlamentet nincs értelme, mert fontos nyilvánossági felületet veszítenének el.

Az Európai Parlamenti választásokról Tóth Bertalan azt mondta, hogy nem lesz ellenzéki közös lista, de a Fidesszel szemben álló pártok közösen biztatnak majd szavazásra. Az MSZP elnöke arról is beszélt az Arénában, hogy szeretnék, ha azok, akik a parlamenti választásokon az ellenzéket támogatták, az EP-szavazásra is elmennének. Véleménye szerint, ha az ellenzék jól tudna szerepelni tavasszal, azzal nagyon komoly hangulati előnyt lehetne elérni az őszi önkormányzati választásokra. A politikus megerősítette, hogy pártja a Párbeszéddel közös listát állít az EP-választásra, de hozzátette, nem zárják ki, hogy a listán más szervezet is jelöltje is helyet kapjon. Terveik szerint a névsor februárra összeállhat.

A cél az, hogy Tarlós Istvánnak egy ellenzéki kihívója legyen, a szocialisták be fognak állni az előválasztás győztese mögé - erősítette meg az MSZP elnöke. Tóth Bertalan hozzátette: vidéken a helyi szervezetek döntenek arról, kivel fognak össze, de ott is cél az, hogy a fideszes jelölttel szemben egyetlen ellenzéki jelölt legyen. A pártelnök úgy fogalmazott: az nem kérdés, hogy a most hivatalban levő szocialista polgármesterek újra indulhatnak.

