Nagy rohamra számít a MÁV, ezt tanácsolja

A helybiztosítással közlekedő vonatok foglaltságának adatai már péntek kora délutántól megtekinthetők a MÁV-csoport honlapján (https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/helybiztositassal-kozlekedo-jaratok-belfoldi-foglaltsagi-adatai). A vasárnap reggeli, legutóbbi frissítés alapján még ma délelőtt sem késő megvenni a menetjegyet: a feltüntetett vonatok szinte mindegyikén van szabad hely, azonban a Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon közlekedő egyes railjetekre, a Keletiből Miskolcon, Nyíregyházán, Debrecenen és Szolnokon át a Nyugatiba tartó Kamilla IC-re, a Kolozsvárról Budapesten át Bécsbe tartó Transilvania EuroCity-re, valamint a Keletiből Szentgotthárdra este induló Rába IC-re jelenleg csak korlátozott számban foglalható hely.

A tájékoztató jellegű adatokat naponta többször is frissítette, frissíti a MÁV-START – egészen ma délutánig. Az utasok egy letölthető táblázatban megnézhetik, hogy hol tart a kötelező helybiztosítással közlekedő vonatok belföldi foglaltsága január 6-ára, azaz mára vonatkozóan, és azt, hogy a kiválasztott induló járatra van-e még szabad hely. Többletkocsik csatlakoztatására kis idővel az indulás előtt is sor kerülhet, ezért javasolják a kapacitások alakulásának folyamatos nyomon követését.

Az InterCity-k a jelentős felkészülés és a megnövelt kapacitás ellenére – egyes népszerűbb utazási időpontokban – gyorsan megtelhetnek, ezért érdemes elővételben megvenni a menet- és helyjegyeket. A helyfoglalások figyelembevételével – a lehetőségekhez képest – az IC-khez plusz kocsikat kapcsol a vasúttársaság. (Egyes távolsági vonatok, melyek nemzetközi viszonylatokon is közlekednek – pl. a railjetek, EuroCity-k – azonban nem erősíthetőek több kocsival.) A már telített InterCity-vonatok helyett a gyors-, sebes- illetve személyvonatokat is választhatják az utasok.

A legnagyobb utasforgalmú vonalak közé tartozó Budapest–Szolnok–Debrecen–Záhony viszonylaton a vasárnap délutánonként közlekedő TELEVONAT is besegít. A Nyíregyházáról Debrecenen át a fővárosba tartó járat kizárólag speciális, úgynevezett TELEVONAT-jeggyel vehető igénybe, melynek ára rendkívül kedvező: Nyíregyházáról 2490, Debrecenből 2210 forintba kerül. A TELEVONAT – a mai várható utasforgalomtól függően – 400 vagy 600 ülőhellyel indul Nyíregyházáról. Az eddigi tapasztalatok alapján erre a vonatra is javasolt elővételben jegyet váltani – jegykiadó automatából, a MÁV-csoport honlapján a menetrendi keresőből vagy a Vonatinfó applikáció segítségével.

Érdemes a csúcsidőn kívüli járatok között is keresgélni. Az általában alacsonyabb kihasználtságú, csúcsidőn kívül közlekedő járatokon ugyanis 20 százalékos kedvezménnyel lehet utazni, amennyiben azokat legalább 100 kilométer távolságra online vásárolt e-vonatjeggyel veszik igénybe. A nagymértékű kedvezménnyel a Budapest–Szombathely/Zalaegerszeg, Budapest–Tapolca, Budapest–Balatonszentgyörgy–Nagykanizsa/Keszthely, Budapest–Pécs, Budapest–Eger/Sátoraljaújhely, Budapest–Záhony, Budapest–Békéscsaba–Lőkösháza és Budapest–Szeged viszonylatokon naponta 148, legalább 100 kilométer távolságra közlekedő járat utasai élhetnek.

A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a menetjegyeket, helyjegyeket elővételben is meg lehet váltani, illetve igénybe lehet venni az internetes vagy a Vonatinfó mobilalkalmazásból elérhető jegyvásárlási lehetőséget is. Az okostelefonon, tableten is bemutatható e-vonatjegy előnye, hogy kényelmesen, sorban állás nélkül a nap 24 órájában meg lehet vásárolni, és 10 százalékkal olcsóbb. Az automatából vásárolt vagy online megvett és automatából kinyomtatott jegyekre 5 százalékos kedvezményt nyújt a MÁV-START.

Nyitókép: Varga György