Jégpáncél okoz káoszt Kaposváron

Kaposváron jegesek a külső utcák, Kaposfüred és Toponár is jég alá került. Jegesek az utak a Cser kisebb utcáiban és a Donnerben, a lakótelepeken, a Kossuth Lajos utcában, a Rippl-Rónai és József Attila utcában, és a Kossuth téren is érdemes odafigyelni. A járdák nagyon sok helyen jegesek, sokszor nem is lehet észrevenni melyik terület fagyott le, ezért célszerű az óvatosság - írja a Sonline.hu.

Kaposvár belterületi útjait csütörtök délután öt órától kezdődően végigsózta a városgondnokság. A gyalogosok által használt lakótelepi részek, buszvárók, felüljárók, illetve az aluljáró lépcsőinek sózása tegnap este hét órakor kezdődött meg. A város kezelésében lévő szélesebb járdákat jelenleg is kezeli a város, ugyanakkor az ingatlantulajdonosoknak maguknak kell a házuk előtti járdaszakasz síkosságmentesítéséről gondoskodni.

Csütörtökön az esti órákban nem tudott felmenni egy mentőautó az egyik utcában, a KÖTÉL Speciális Mentőszolgálat segített. A jeges utak miatt Kaposvár térségében több településre nem tudtak hajnalban eljutni az autóbuszok. Kaposdada, Zselickislak,Kiskeresztúr, Zsippó nem volt megközelíthető a tükörjeges utak miatt.

Nyitókép: Turbéky Eszter