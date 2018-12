A CEU Bécsbe telepíti át amerikai diplomát adó képzéseit - a nap hírei

A főpolgármester szerint az állam a jövőben gondoskodni fog arról, hogy Budapest többet kapjon. Tarlós István az Inforádió Aréna című műsorában úgy fogalmazott, hogy a Fidesz és a kormány megértette, hogy ha olyan eredményeket akarnak Budapesten, amelyek politikai hasznot hoznak, akkor a városnak többet kell juttatni. Tarlós István beszélt arról is, hogy ha a következő ciklusban is ő lesz a főpolgármester, akkor a jelenlegi humán főpolgármester-helyettes és a gazdasági helyettes helyén marad, a fejlesztési helyettes személyére is konkrét elképzelése van. Szólt arról is, hogy Budapest sokat erősödött a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsával, az állami projektekhez is több köze lesz a városnak. Az elektronikus jegyrendszerről megismételte: a szerződés felmondása után a főváros várhatóan csatlakozni fog a MÁV és a Volán nemzeti elektronikus jegyrendszer platformjához.

Javaslatcsomagot terjeszt kedden a munka törvénykönyvének tervezett módosításához az Országgyűlés vállalkozásfejlesztési bizottsága elé a Fidesz - közölte Kósa Lajos. Az eredeti módosítás egyik előterjesztője a munkavállalói szervezetekkel tartott egyeztetés után hangsúlyozta: a túlóra évi 400 órás felső határral csak akkor lenne elrendelhető, ha a munkavállaló ehhez hozzájárul. Hozzátette: a kötelezően kiadandó pihenőnapok száma a jövőben kettőre emelkedne. A módosítások kizárólag az egyenetlen munkarendben dolgozókat érintik, a közalkalmazottakra, köztisztviselőkre, a heti normál munkaidő-beosztásban dolgozókra nem vonatkoznak. Az érintett szakszervezetek többsége szerint nem történt érdemi változás a Munka törvénykönyve tervezett módosításainak ügyében.

Összesen 19 nagyteljesítményű diagnosztikai és terápiás gépet kapnak fővárosi és Pest megyei kórházak, az eszközök csaknem 3,8 milliárd forintos közbeszerzési eljárása most zárult le. Az emberi erőforrások minisztere elmondta: az Egészséges Budapest Programban CT-, MR és érfestő készülékek, korszerű digitális röntgenrendszer és mammográf kerül az intézményekbe. Kásler Miklós hozzátette: a fejlesztések 13 fővárosi és Pest megyei kórházat érintenek és a közép-magyarországi régió vizsgálati kapacitása így mintegy tíz százalékkal nő. A fejlesztések a jövőben is folytatódnak.

Jövő szeptembertől Bécsben indítja el minden amerikai akkreditációjú programját a CEU. Az egyetem közölte: mivel a felsőoktatási törvény értelmében január 1-től nem vehet fel új diákokat, kénytelen volt meghozni ezt a döntést. Az intézmény megőrzi magyar egyetemi akkreditációját, és arra törekszik, hogy a jövőben is folytasson tanítási és kutatási tevékenységet Budapesten. Hollik István kormányszóvivő politikai blöffnek nevezte a történteket, amivel a kormány nem kíván foglalkozni. Az ellenzéki pártok szerint nem szakmai, hanem politikai ügyről van szó, a kormány elüldözte az ország legjobb egyetemét. Az amerikai külügyminisztérium csalódott a történtek miatt, és úgy értékeli: az amerikai akkreditációjú programok távozása Magyarországról veszteség a CEU közösségének, az Egyesült Államoknak és Magyarországnak is.

A szokásosnál korábban érkezik a nyugdíj ebben a hónapban. A családügyi államtitkár elmondta, hogy a bankszámlákon már hétfőn megjelent a járandóság, és a posta is megkezdi a kézbesítést. Novák Katalin azt mondta: a biztonságérzetet akarja növelni a kormány azzal, hogy az ünnepekre tekintettel az esedékesnél korábban juttatja pénzhez az érintetteket.

A megfelelő vágányra akarja terelni magyar-horvát kapcsolatokat zágrábi látogatásával a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy nem ismer olyan gazdasági ügyet, amelynek az értéke meghaladná a magyarok és a horvátok 800 éves barátságát. A Mol-INA-ügyben a miniszterelnök azt mondta, hogy ha a horvátok és a magyarok nem tudnak együttműködni egy vállalati ügyben, akkor ne tegyék, vagyis akkor a horvátok vásárolják vissza az INA-t. Andrej Plenkovic horvát kormányfő azt mondta: a nyitott kérdések megoldására mindkét kormány részéről megvan az akarat és a szándék.

Nem támogatja a magyar kormány az önálló eurózóna-költségvetés létrehozását - közölte Brüsszelben a pénzügyminiszter. Varga Mihály az eurózóna pénzügyminisztereinek kibővített értekezletén úgy vélte: Magyarország érdekeivel ellentétes egy különálló eurózóna-költségvetés létrehozása. Hangsúlyozta: komoly kockázatokkal járhat az elkülönült eurózóna-költségvetés, mert az feleslegesen mélyítené a már most is meglévő szakadékot az eurózónán belüli és az azon kívüli tagállamok között. Hangsúlyozta: a francia-német javaslat kizárná az euróövezeten kívüli tagállamokat a közös uniós célok többletfinanszírozásából.

A párizsi klímaegyezmény megvalósítását, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését sürgették a lengyelországi klímacsúcs résztvevői a tanácskozás első napján. António Guterres, az ENSZ főtitkára hangsúlyozta: a világ túl keveset tesz a klímaváltozás megállításáért.A Világbank vezérigazgatója bejelentette: az intézmény megduplázná, 200 milliárd dollárra emelné a klímapolitikára szánt támogatást. A párizsi egyezmény legfőbb célkitűzése, hogy 2100-ig 2 Celsius-fokon belül tartsák a globális hőmérséklet-emelkedést az iparosodást megelőző szinthez képest.

Több mint 3 millió euróra becsülte Párizs főpolgármestere az üzemanyagadó emelése ellen tiltakozók hétvégi megmozdulását kísérő zavargások okozta anyagi károkat. A Diadalívben is jelentős károk keletkeztek. A prefektúra szerint a mintegy 3 ezer dühödt ember mintegy 250 helyen gyújtott tüzet Párizs belvárosában, hat épület is kigyulladt. Közben diákszervezetek szociális mozgalmat hirdettek és jelezték: támogatják a békés sárgamellényeseket, de elítélik a hétvégén Párizsban történt rendbontást és erőszakot.