A szakmavilag.hu mintegy 1200 válaszadó részvételével készült nem reprezentatív felmérése azt vizsgálta, hogy a szülők szerint hogyan lehet megfelelően támogatni a gyerekek pályaválasztását, mi fejezi ki legjobban gyermekük sikerességét, vagy hogy milyen típusú iskolát tartanának számára megfelelőnek.

A szülők 90 százaléka a gyermek képességeinek megfelelő iskolát gondolja választandónak

- emelte ki Vörös-Gubicza Zsanett, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatási és képzési igazgatója. Hozzátette: a szülők többsége igyekszik nem rákényszeríteni a gyerekre a saját szakmáját, hanem olyan foglalkozást keresnek, amiben a gyerek sikeres és jó tud lenni.

A kutatás szerint a szülők kihangsúlyozták, hogy olyan bemutatókra, workshopokra vagy pályaválasztási rendezvényekre lenne nagyobb szükség, amelyek során a gyerekek vagy ők maguk közelebbről megismerkedhetnek a szakképesítésekkel, esetleg ki is próbálhatják magukat az adott területeken. Ebben szeretne a szakmavilag.hu pályaorientációs honlappal is segíteni a kamara - a portálon pályaorientációs tesztekkel, egyes szakmák konkrét leírásával, sikeres emberekkel készült interjúkkal várják az érdeklődőket.

A munkaerő-piac nagyon gyorsan változik, és senki sem tudja előre, mit hoz a következő 5-10-20 év, de

"a pályaválasztási döntést most meg kell hozni, hiszen valamilyen úton el kell indulnia a diáknak egy életpályán. Ám a korábbiakkal ellentétben ez a döntés ma már nem hosszútávra szól"

- emelte ki Vörös-Gubicza Zsanett. Arról is beszélt, hogy a felnőttképzésben nagyon sok lehetőség van, és a kor sajátossága az élethosszig tartó tanulás. "Az alkalmazkodóképességet fontos a gyerekben és akár a szülőben is erősíteni, hiszen lehet, hogy 2-3-4 év múlva egy teljesen más területen fog dolgozni, vagy a munkaköre egy teljesen más területen jelenik meg. Kutatások szerint a jövő szakmáinak mintegy 65 százalékát ma még nem is ismerjük." - emelte ki a szakember, hozzátéve: fontos a rugalmasság, és nem szabad elfelejteni, hogy mindig van lehetőség a változtatásra.

