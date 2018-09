2010 óta áldatlan állapotok vannak Kiskunhalason

Az InfoRádiónak nyilatkozó szakértő szerint 2010 óta áll fent a jelenlegi áldatlan állapot. Egy becsődölt cég több ezer tonnányi veszélyes hulladékot hagyott maga után. A festékeket, savakat, olajokat, egészségügyi veszélyes hulladékokat, laboratóriumi vegyszereket, nehezen beazonosítható mérgeket

szabálytalanul tárolják megrepedt hordókban és műanyag tárolókban a puszta földön, amelyek már a környezetet is veszélyeztetik

- mondta Simon Gergely, a Greenpeace regionális vegyianyag-szakértője.

A Greenpeace ez ügyben nyílt levelet írt Pintér Sándor belügyminiszternek, hogy sürgősen intézkedjen a Kiskunhalas határában illegális veszélyes hulladék-lerakó ügyében.

A Greenpeace először 2016-ban hívta fel a figyelmet a szennyezésre, majd 2017-ben már Bándi Gyula ombudsmannal együtt jelezték, hogy az áldatlan állapotok továbbra is fennállnak.

A szakértő szerint ilyen esetekben szinte lehetetlen felelőst találni, mert a csődöt jelentő cégeknek nincs pénzügyi felelősségük.

Ilyenkor az államra száll minden, beleértve a költségeket is, ami jelen esetben különböző árajánlatok alapján 2-300 millió forintra rúghat már

- mondta Simon Gergely.

De még nagyobb baj is lehet, ha a káros anyag bejut a mögötte lévő csatornába, és aztán a védett helyekre is; akkor akár milliárdos károk is előfordulhatnak, vagy ha kigyullad az egész, akkor jelentős szennyezés érheti a környéket - tette hozzá a szakértő.

Az új környezetvédelmi államtitkárság, illetve Bándi Gyula zöld ombudsman pár hónapja bejelentette, hogy törvénytervezetet javasolnak, ami alapján

rá lehetne kényszeríteni a potenciális szennyezőket, hogy vállaljanak felelősséget a környezeti kockázatokért. Ha csődbe mennek, akkor maradjon utánuk valamilyen alap biztosítás,

amiből helyre lehet hozni a károkat - ezzel fel lehetne számolni a régről ránk maradt szennyeződéseket - összegezte a szakértő.

