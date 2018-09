Pákh Imre eladja az államnak a Golgotát, és marihuánát termeszt

„Folynak a tárgyalások a Golgota eladásáról, emiatt személyesen találkoztam Gulyás Gergely miniszterrel, és a szóbeli, 10 millió eurós ajánlatot elfogadtam. Úgyhogy gondolom a nyár elmúltával felgyorsulnak az egyeztetések, és hamarosan egymás tenyerébe csaphatunk” – mondta a Zoom.hu kérdésére Munkácsy Golgotájának állami megvásárlásáról a kép tulajdonosa, Pákh Imre.

Június 4-én az örökségvédelmi hatóság hivatalból ismét kezdeményezte a Munkácsy-kép védetté nyilvánításának megindítását, mindössze pár nappal azután, hogy május 24-én jogerősen lezárult egy bírósági eljárás, amelyben Pákh Imrének igazat adva a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatályon kívül helyezte a Golgotát védetté nyilvánító, még 2015-ös közigazgatási határozatot. Az akkori védetté nyilvánítás rögzítette azt is, hogy eladása esetén a magyar államot elővásárlási jog illeti meg, valamint hogy az alkotás csak a hatóság engedélyével vihető ki az ország területéről.

Sokféle befektetés

Pákh Imre vagyonának java nem a műkincs-kereskedelemből származik. 1974-ben vándorolt ki az Egyesült Államokba, ahol a ’80-as évek elején egy társával külkereskedelmi céget alapított, amely Kelet-Európából vásárolt fémeket és műtrágyát. Pákh mindig abba fektet, amiben üzleti fantáziát lát, és szerinte ez most a marihuánabiznisz: nemrég egy alapkezelőn keresztül áttételesen ebbe is tetemes összeget tett. „Tavaly a marihuána volt a leggyorsabban fejlődő üzlet Amerikában, 36 százalékos növekedéssel” – mondta. Ennek oka az lehet, hogy a kannabisz mára már 30 amerikai államban legálisan forgalmazható rekreációs vagy gyógyászati cikk, és idén októberben a kanadai piac is megnyílik előtte.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt