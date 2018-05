Így reagált Pákh Imre a Munkácsy-festmény ügyében hozott ítéletre

Hatályon kívül helyezte a bíróság azt a műemlékvédelmi határozatot, amely védetté nyilvánította Munkácsy Mihály Golgota című festményét. Pákh Imre, a kép tulajdonosa úgy véli: a döntéssel történelmi igazságot állítottak vissza. A műgyűjtő ugyanakkor nem viszi el a képet a debreceni múzeumból, abban bízik, hogy a magyar állam újból ajánlatot tesz rá.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatályon kívül helyezte azt a műemlékvédelmi határozatot, amely védetté nyilvánította Munkácsy Mihály Golgota című festményét. A bíróság – a jogerős ítélet indoklásában – megállapította, hogy a védetté nyilvánítási eljárás megindítása közvetlenül összefüggött a festmény eladásáról szóló tárgyalások elakadásával, így sérült a festmény tulajdonosa, Pákh Imre joga a tisztességes eljáráshoz, valamint a jogállamiság alapelve is.

Munkácsy Mihály Golgota című festményét a külföldi tulajdonosok 1991 novemberében szállíttatták Magyarországra az Egyesült Államokból; a mű – restaurálást követően – letéti szerződés alapján a debreceni Déri Múzeumba került. Pákh Imre 2003-ban vásárolta meg a festményt, amelynek eladásáról néhány éve tárgyalni kezdett a magyar állam képviselőivel.

Miután nem sikerül megállapodniuk, a műgyűjtő bejelentette: elszállíttatja a festményt Magyarországról, ám erre már nem nyílt lehetősége miután az örökségvédelmi hatóság másnap elindította a védetté nyilvánítási eljárást.

Hosszas huzavona kezdődött: a Magyar Nemzeti Bank nem volt hajlandó megemelni a 6 millió dolláros vételi ajánlatot, amelyet Pákh Imre kevesellt, ám miután a védetté nyilvánítás miatt nem vihette külföldre a képet, a múzeumban egy lepellel letakartatta. Ez a lepel idővel lekerült a képről, ám a helyzet nem rendeződött.

A Szentpéterváron tartózkodó Pákh Imrét telefonon értük utol, hogy megtudjuk, miként vélekedik a jogerős határozatról. „Történelmi igazságot állítottak vissza ezzel, ez azt jelenti részemre, hogy jogállamban élünk, és független bíróság is létezik Magyarországon” – fogalmazott. A műgyűjtő hozzátette: a kép – bár a döntés után lehetősége lenne a külföldre szállítására – a debreceni múzeumban marad.

„Én mindig azon a véleményen voltam, hogy a trilógiát együtt kell tartani, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez így is lesz”

– mondta Pákh Imre, aki hozzátette: a kormány vagy a MNB rendelkezésére áll, ha újabb vételi ajánlatot tennének. „Szívesen tárgyalok velük” – mondta.

Pákh Imre megjegyezte: most nyílt egy Munkácsy-kiállítás a szentpétervári Ermitázsban, a tárlat páratlan sikere is azt bizonyítja – tette hozzá –, hogy Munkácsy festményei külföldön is rendkívüli értéket képviselnek.