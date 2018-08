Megadja a főváros által kért 7 milliárd forintot a Lánchíd és az Alagút felújítására a kormány - a nap hírei

Megadja a 7 milliárd forintot a Lánchíd és az Alagút felújítására a kormány, de azt várja, hogy a munkák ne tartsanak másfél évnél tovább. Az összeget a főváros kérte, hogy a munkálatokat egyszerre el lehessen végezni. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón beszélt arról is, hogy a Lánchíddal együtt a Széchenyi tér is megújul. A politikus azt is közölte, hogy drágul a 10 napos autópálya-matrica októbertől és januártól emelik az e-útdíjat is.

Magyarország támogatja a cseh miniszterelnök migrációs javaslatát – jelentette ki a kormányfő. Orbán Viktor Budapesten tárgyalt Andrej Babiš-sal, ami után elmondta: megegyeztek abban, hogy megerősítik a két ország közötti gazdasági kapcsolatokat.

A tagállamok egyetértenek abban, hogy meg kell hosszabbítani az Európai Unió Földközi-tengeri hadműveletének mandátumát - nyilatkozta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az uniós külügyi vezetők bécsi tanácskozása után az InfoRádióban azt elmondta: el kell érni, hogy a missziót ne mentőakcióként, meghívásként értelmezzék az Európába igyekvők és az embercsempészek.

Folyamatosan javítja az oktatás tárgyi feltételeit a kormány, az oktatás tartalmát azonban a pedagógusok határozzák meg - jelentette ki az emberi erőforrások minisztere a 9. Nemzeti Tanévnyitón. Kásler Miklós Esztergomban arról beszélt: az idei tanévben 190 milliárd forinttal több pénz jut az oktatás tárgyi feltételeinek javítására.

Sürgető feladatnak tartja a csapadékvíz tárolás rendszerének kiépítését az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője. Láng István az InfoRádió Aréna című műsorában úgy vélte: érdekeltté kell tenni az embereket, hogy ebben részt vállaljanak, és ehhez támogatást kell adni.

Felmondott Zacher Gábor, a Honvédkórház sürgősségi osztályának vezetője. A szakembert a honvédelmi miniszter azonnali hatállyal mentesítette a munkavégzés alól. Zacher Gábor a hvg.hu-nak azzal indokolta döntését, hogy a betegellátást veszélyeztette az a fajta személyügyi és tárgyi krízis, ami az elmúlt években kialakult a kórházban.

A miniszterelnök bajtársként, barátként és munkatársaként búcsúzott Kerényi Imrétől. A miniszterelnöki megbízott, rendező, színigazgató temetésén a Fiumei úti sírkertben Orbán Viktor hangsúlyozta: Kerényi Imre rendkívüli művész és példás hazafi volt, a magyar kultúra fáradhatatlan harcosa. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas alkotó 74 éves korában, augusztus 11-én halt meg.

Az Európai Bizottság elnöke szerint az emberek akaratának megfelelően meg kell szüntetni az évenként kétszeri óraátállítást, és át kell térni az állandó nyári időszámításra. Jean-Claude Junckerazt mondta: az ügyben tartott európai konzultáción a résztvevők 80 százaléka elutasította az évenként kétszer esedékes óraátállítást.

Az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója szerint akár már októberben megállapodás születhet Nagy-Britannia uniós kiválásáról. Michel Barnier a brit Brexit-ügyi miniszterrel tárgyalt Brüsszelben, ami után kijelentette: a megbeszélésen egyetértettek Dominic Raabbal abban, hogy a kiválás feltételeinek rögzítése nem várhat.

Az amerikai törvényhozásban is elbúcsúztatták John McCain szenátort. A republikánus politikus koporsójánál, a Capitoliumban Mike Pence alelnök és Paul Ryan képviselőházi elnök mondott beszédet. A múlt szombaton, 81 évesen elhunyt John McCaint vasárnap a marylandi Annapolis haditengerészeti akadémiájának sírkertjében helyezik végső nyugalomra.

Ukrajna keleti részén rendkívüli állapotot hirdettek ki a területet uraló szakadárok, miután merénylet áldozata lett az önkényesen kikiáltott Donyecki Népköztársaság vezetője. Olekszandr Zaharcsenko mellett pokolgép robbant egy donyecki étteremben, vele együtt egy másik szakadár orosz vezető is meghalt.