Kevesebb tény, és több művészet - irodalomoktatás rendhagyóan?

Készül az új Nemzeti alaptanterv, az egyik fő szempont a tanagyag mennyiségének csökkentése, a diákok terheinek csökkentése.

De mi lehet a fő szervező elv az irodalomban? Kevesebb irodalmi mű, kevesebb író-költő?

Nényei Pál szerint még nincsenek biztos információk arról, hogy mi lesz az új alaptantervben, de ő maga világos elképzeléssel bír arról, hogy az irodalomban mely tananyagrészeket lehetne csökkenteni.

"Az irodalomban kevesebb tény, és több művészet, nem a műveket kurtítanám meg, hanem olyan tudásanyagot mernék csökkenteni, aminek kevesebb köze van a művészethez"

- mondta a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium magyartanára.

Milyen egy jó irodalomtankönyv?

A magyartanár azt is kifejtette, hogy szerinte a jó irodalomtankönyv az, amit a tanár saját magának állít össze. Ezzel együtt azt is kiemelte, hogy a tankönyvműfaj veszélyben van, mert kifutott a tankönyvek alól a talaj, ezen kívül személytelenek is.

"Az irodalom pont a személyességen keresztül tud megérinteni bárkit is. Ha elvont, objektív tananyaggá válik, onnantól kezdve elveszti az elevenségét és a diákokat sem fogja érdekelni"

- vélekedett Nényei Pál.

Hozzátette azt is, hogy csökkent a választható tankönyvek száma, de az internet korában minden elérhető, mindent meg lehet találni a neten, így összességében jobb a helyzet,mint 30 éve.

"Minden tanár akkor tud sikereket elérni, jelen az órán, tehát ha önazonos. Ez nem csak az irodalomtanárokra igaz, de az irodalomnál sokkal élesebben kiderül, hogy valóban szükség van-e a tanár személyiségére is" - összegezte a tanár.

