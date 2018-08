Változtatásokról beszélt a Klebelsberg Központ új elnöke - lapszemle

A Népszava arról ír, hogy a nyári utazásról csak álmodó, kevés pénzből élő családok számára a szabadstrandok nemcsak ingyenességük, hanem az ott pihenők közössége miatt is vonzó. A Dráva barcsi szakaszán készült riportból az is kiderül, hogy a dél-dunántúli embereknek az ingyenes fürdő nemcsak felüdülést jelenti a kánikulában, hanem a nyaralást is. Ez különösen igaz a kisgyermekes családokra. Azok az önkormányzatok, amelyek fürdésre alkalmas folyószakasszal vagy tóval rendelkeznek, figyelnek a szabadstrandjuk állapotának megőrzésére, javítására. A négyhektáros barcsi szabadstrand mostani, legális formáját 2007-ben alakította ki a Somogy megyei város.

A Magyar Időkben interjút olvashatnak a Klebelsberg Központ új elnökével. Hajnal Gabriella kiemelte, azt várja el a tankerületektől, hogy ne hivatalként működjenek, hanem partnerként tekintsenek az iskolákra. Szerinte a jó iskola az, ahova szívesen mennek be a gyerekek, élvezik az oktatást. Hajnal Gabriella a tanulók túlterheltségéről azt mondta, tapasztalatai szerint a kevesebb gyakran több: alacsonyabb óraszámban, kisebb ismeretmennyiséggel, ugyanakkor a fejlesztésre helyezett hangsúllyal sokkal jobban elmélyíthető a diákok később is kamatoztatható tudása.

Jó almatermés várható Európában és Magyarországon is – írja a Világgazdaság. Apáti Ferenc, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Tervtanács alelnöke közölte: belföldön a szokásos 550-600 ezer tonnát lényegesen meghaladó, 700-750 ezer tonnás termés várható, aminek 30 százaléka lesz étkezési alma. Az európai termés 80 százalékát adó Európai Unióban a tavalyi 9,3 millió tonna után 2018-ban várhatóan 12,5-13 millió tonna almát szüretelhetnek, viszont az alma világpiacán meghatározó Kínában jelentős terméskiesés várható.

A Világgazdaságban arról lehet olvasni, hogy a nagy cégeket még mindig zavarja az online számlázás. A lap kiemeli, hogy még mindig vannak olyan jelentős, Magyarországon jelen lévő külföldi cégek, amelyek nem kapcsolódtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal online számlázórendszeréhez, pedig a hatályos törvény szerint ezt július elsejéig meg kellett volna tenniük. Bizonyos vállalkozásoknak sikerült saját maguknak kifejleszteniük olyan szoftvert, amely révén a szükséges adatokat továbbíthatják az adóhatóság felé elektronikusan, más cégek azonban kudarcot vallottak.

A Portfolio arról közöl összeállítást, hogy nagy bajban van a török gazdaság. Szakértők szerint a hitelezésre épülő, túlfűtött gazdasági növekedési modell már nem tartható sokáig, a kiigazítást pedig minél tovább húzzák, annál rosszabb eredményeket tudnak felmutatni. Az infláció 15 éves csúcson van, és minden előjel szerint tovább emelkedik majd, miközben a líra árfolyamának zuhanása egyre nehezebb helyzetbe hozza a belföldi gazdasági szereplőket.

A Pénzcentrumon arról lehet olvasni, hogy az MKB Bank ügyfelei is veszélyben lehetnek. A portál kiemeli, hogy a trükkös csalók látszólag a bankok nevében küldenek e-maileket, és próbálják meg rávenni az embereket, hogy lépjenek be a netbankos fiókjukba, a bank honlapjára csak hasonlító portálon adják meg a személyes adataikat, amiket így el is lehet lopni.