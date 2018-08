Telt ház van a Balatonnál, volt, aki a kocsijában éjszakázott

Idén akár kétjegyű is lehet a vendégforgalom növekedése a Balatonnál. A Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint olyan sokan szeretnének a tóhoz látogatni, hogy van, aki – szállás híján – az autójában éjszakázik, vagy amellett ver sátrat.

Hétvégén nagyon nehéz szállást találni, hétköznap még elvétve itt-ott lehet foglalni szálláshelyeket.

Nemcsak a Balaton-parton lehet ilyenkor lakni, hanem a háttértelepüléseken, vagy a parttól kicsit távolabb is. Ráadásul a régiókban is széles szálláshelykínálat vár az utazókra.

Last minute foglalások és telt ház

Augusztus az egész országban főszezonnak számít, sokan már hónapokkal korábban foglaltak szállást, de van akit hirtelen indulásra késztet a kánikula – erről már Könyid László, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke beszélt.

"Sokan még egyfajta ultra last minute foglalási magatartással keresik a szabad szálláshelyeket, ez történt most a Balatonnál, de máshol is: országszerte valamennyi élővizünk mentén, és azokban a szállodákban, ahol van wellness-létesítmény, szabadtéri medence,

a kollégák telt házról számoltak be az elmúlt pár napban"

- tette hozzá.

A falusi turizmus sem csak a Balaton körül élénkült meg – folytatta Könyid László. Mint mondta, ma az a szállásadó érvényesül, aki modern értékesítési eszközökkel jelen van az online térben, elérhető, a vendég egy kattintással le tudja foglalni a szálláshelyét. "Aki ma Magyarországon falvakban és főleg kisebb településeken ilyen szálláshelyet üzemeltet, már felnőtt a feladathoz" - mondta, hozzátéve, hogy már ezen a téren is hatalmas az online kínálat.

Munkaerőhiány a Balatonnál

A vendéglátóhelyeken gyakran tapasztalható munkaerőhiány, de ezt a magyar tengernél többnyire megoldják – mondta a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.

"Az elmúlt időszakban a bérek is sokat változtak, egyre többet tudnak fizetni a munkáltatók.

Sokat számított az áfacsökkentés is idén a vendéglátásban, ezek együtt elegendő forrást biztosítanak ahhoz, hogy magasabb béreket lehessen adni, és vonzóbbá tegyük magát a pályát" - jelezte az elnök.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke viszont hangsúlyozta, hogy ugyan országos szinten időszakosan mindig van, aki a vendéglátásban dolgozik, a munkaerőhiányra közép- és hosszútávú megoldást is kellene találnia a politikának vagy a szakmai szervezeteknek.

A hőségriadó kezdete óta megduplázódott a budapesti strandok látogatottsága

A közönség már alig várta a nagy meleget, ugrásszerűen megnőtt a látogatók száma a fürdőkben és a strandokon – mondta az InfoRádiónak Czinege Szilvia, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. marketing igazgatója.

A hőségriadó után 50%-kal megnőtt a strandok vendégforgalma, a leglátogatottabb strand jelenleg a Palatinus és a Paskál, de az állandó fürdők is nagyon keresettek ebben az időszakban. Bőven van vízfelület a strandokon, így

ritkán kell kitenni a megtelt táblát.

Czinege Szilvia hozzátette: a Sziget látogatói közül is sokan kihasználják, hogy Budapest a fürdők városa, de szerencsére a fővárosi strandok minden igényt ki tudnak szolgálni. A nagy melegben pedig a fürdőzők biztonságára fokozottan odafigyelnek.

"A hőségriadó idején a strandoknál egy órával meghosszabbítjuk a nyitva tartást, és ilyenkor ingyenesen lehet ásványvizet fogyasztani.

Valamennyi gyermekmedence fölött árnyékoló van kifeszítve, ezzel is különösen odafigyelünk a kisgyerekekre" - mondta a marketing igazgató.

Újranyit a Dagály

Két év után pénteken nyit újra az Árpád híd pesti lábánál a Dagály Strandfürdő. Itt is családbarát környezetben várják a fürdőzőket – mondta az InfoRádiónak Varga Csaba, a Budapest 2017 Nonprofit Kft. üzemeltetési igazgatója.

A régi Dagályból is megmaradtak régi elemek, ilyen a termálmedence, valamint a pillangómedencék. Megújult és teljesen újraépült a 25 méteres, és az 50 méteres medence, illetve az épületeket teljes egészében átalakították, új épületszárnnyal, wellness- és olvasórészleggel bővítették.

Aki hétköznap, nyitásra megy a strandokra, még elkerülheti a nagy tömeget, de a munkából érkezőkre is gondolnak, mert

egyes strandok este 8 óráig, az állandó fürdők pedig este 10-ig látogathatók.

Nyitókép: MTI Fotó: H. Szabó Sándor