Budapest harcol a kánikulával

Hőségriasztást adott ki az országos tisztifőorvos - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A másodfokú intézkedést hétfőtől péntek éjfélig rendelték el. Az Emmi Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkársága levélben értesítette a megyei kormánymegbízottakat a hőségriadóról, egyúttal kérte, hogy az illetékességi területükön működő egészségügyi szolgáltatókat és megyei védelmi bizottságokat is tájékoztassák erről. Jelenleg további intézkedésekre nincs szükség - áll a közleményben.

A nagy hőség még az egészséges emberek szervezete számára is extrém igénybevételt jelent. Különösen veszélyeztetett helyzetben vannak a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők. Ezért felhívják a figyelmet a szakemberek arra, hogy a hőség idején mindenki gondoskodjon a megfelelő folyadékpótlásról, kerülje az alkohol, a kávé és egyéb magas koffein-, illetve cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását.

A vízparton pihenők kerüljék a napozást, és ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel. A melegben a koncentrációs készség is gyengül, ezért kérik az autósokat, hogy fokozott óvatossággal vezessenek.

Az egész országban figyelmeztetés van érvényben a hőség miatt. Budapesten, Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok és Komárom-Esztergom megyében másodfokú a figyelmeztetés.

A napi középhőmérséklet hétfőn és kedden az ország jelentős részén 25 Celsius-fok felett alakul, a középső és északi területeken pedig a 27 fokot is átlépheti.

A hőségriadó fokozatai

Az országos tisztifőorvos és az Országos Meteorológia Szolgálat hőség miatti figyelmeztetésének különböző kritériumai vannak.



Az országos tisztifőorvos három fokozatot rendelhet el.



Az első fok a figyelmeztető jelzés, amely azt jelzi, hogy egy napig a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 25 fokot.



A második fokozat a riasztás, ha a középhőmérséklet várhatóan legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 25 fokot. A riasztás egyúttal azt is jelzi, hogy a magas napi átlaghőmérséklet olyan környezet-egészségügyi kockázatot jelent, amely indokolja az egészségügyi ellátórendszer, az önkormányzatok figyelmeztetését és a lakosság hőhullám alatti rendszeres tájékoztatását.



Az országos tiszti főorvos harmadfokú jelzése a hőségriadó. Ennek feltétele, hogy a napi középhőmérséklet az előrejelzések szerint legalább három egymást követő napon elérje a 27 fokot. Ez az erről szóló kormányrendelet szerint rendkívüli időjárási helyzetnek számít és rendkívüli intézkedések elrendelését is indokolja.



A meteorológiai szolgálat riasztást csak egy-három órán belül bekövetkező veszélyes időjárási jelenségek esetén - például heves zivatar, jégeső, viharos szél vagy hófúvás miatt - ad ki.



A hőség miatti figyelmeztetés viszont az egész napra várható napi középhőmérséklet eredményén alapul, így a kánikula miatt egy egész napra vonatkozóan kizárólag figyelmeztetés lehet érvényben.



Citromsárga, vagyis elsőfokú a figyelmeztetés, ha egy megyében a napi középhőmérséklet meghaladja a 25 fokot.



Narancssárga, vagyis másodfokú, ha a napi középhőmérséklet tartósan 25 fok felett alakul, esetleg a 27 fokot is meghaladja.



A piros, vagyis harmadfokú figyelmeztetés kritériuma, hogy a napi középhőmérséklet tartósan 27 Celsius-fok felett legyen.