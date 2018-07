Az Amazonnál tárgyalt Varga Mihály - a nap hírei

Továbbra is a magyar emberek biztonságának megőrzését nevezte a magyar kormány elsőszámú céljának New Yorkban a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az ENSZ globális migrációs csomagjáról folytatott tárgyalássorozatán kiemelte: az elmúlt évek eseményei bebizonyították, hogy a határvédelem nagyon fontos kötelessége egy országnak. Megismételte: Magyarország nem ért egyet az ENSZ globális migrációs csomagjának végleges szövegtervezetével, mert annak középpontjában a migránsok jogai állnak.

Magyarország elkötelezett az erős kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok fenntartása mellett az Egyesült Államokkal - jelentette ki az Amazon cégnél tett látogatásakor a pénzügyminiszter. Varga Mihály a világ egyik legnagyobb online kereskedelmi cégével folytatott megbeszélésen hangsúlyozta: a külkereskedelmi egyenleg csaknem 1 milliárd dolláros többlettel zárt tavaly, ami jól mutatja a kétoldalú kapcsolatok jelentőségét. Varga Mihály látogatást tett a Boeing cégcsoportnál és a Tesla központjában is.

A diákhitel törlesztéséhez adott munkáltatói juttatás további adómentességét kéri a kormánytól a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. A szervezet vezetője közleményében felidézi: a kormány a törlesztő diákhitelesek terhein kívánt könnyíteni azzal, hogy adómentessé tette azt a pénzbeli juttatást, amelyet a munkáltató fizet a törlesztésre. A szervezet egyeztetést kezdeményez a munkaerőpiac szereplőivel is.

Továbbra is a devizahitelkárosultak helyzetének rendezését követeli a Jobbik. A párt közleményében azt írta: ragaszkodik ahhoz, hogy minden érintettnek a felvételkori árfolyamon számolják újra a tartozását. Ez a megoldás több környező országban is sikeres volt. A párt emellett azonnali kilakoltatási moratóriumot rendelne el a probléma megoldásáig. A Jobbik azt is elvárja a kormánytól, hogy olyan jogszabályi környezetet teremtsen, amelyben a károsultak helyzete végre rendezhető és utolsó, indokolatlanul elvett forintjuk is visszaadható.

A Párbeszéd szerint a devizahitel-válság felszámolása mellett a lakásfenntartási támogatások és a szociális lakásépítési program kibővítésére is szükség van ahhoz, hogy meg lehessen előzni az inárcsihoz hasonló tragédiákat. A párt a szociális dolgozóknak is nagyobb szakmai támogatást akar adni, ezért azt indítványozza, hogy 150 milliárd forint elkülönítésével a közszolgálatban dolgozók alapilletménye 38 ezerről 60 ezer forintra nőjön.

Arra kérte az amerikai elnök a brit kormányfőt, hogy a Brexit után az Egyesült Államok és Nagy-Britannia kereskedelmi forgalmát semmiféle külső korlátozás ne akadályozza. Donald Trump a Theresa May-jel tartott tárgyalás után közölte ezt. Theresa May hangsúlyozta: London a Brexit után szabadkereskedelmi megállapodást szeretne kötni az Egyesült Államokkal. Donald Trump-ot 2. Erzsébet brit uralkodó is fogadta. Az amerikai elnök nagy-britanniai látogatása ellen Londonban egész nap tízezrek tüntettek.

Megtalálta a rendőrség azt a tárolóeszközt, amely a két brit állampolgár megbetegedését okozó Novicsok idegméreg-hatóanyagot tartalmazta. A Scotland Yard bejelentése szerint egy kisméretű palackról van szó, amelyet az egyik beteg, a 45 éves Charlie Rowley házában találtak a délnyugat-angliai Amesbury kisvárosban. Azóta visszanyerte öntudatát, de élettársa múlt vasárnap a kórházban meghalt.

Újabb rekordszintet ért el a foglalkoztatottak száma az unióban - közölte az Európai Bizottság. A testület szerint a szociális helyzet is javul. Az európai foglalkoztatási és szociális fejleményekről szóló 2018-as jelentés alapján csaknem 238 millió embernek van állása a közösségben, ami minden eddiginél kedvezőbb foglalkoztatási szintet jelent.

Az orosz katonai hírszerzés 12 tisztje ellen emelt vádat egy amerikai vádesküdtszék a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba történt beavatkozás miatt. A vádirat szerint betörtek a Demokrata Nemzeti Bizottság és Hillary Clinton demokrata elnökjelölt számítógépes rendszereibe, hogy információkat lopjanak, majd azokat más platformokon keresztül nyilvánosságra hozzák.

Negyvenfokos hőség várható a következő napokban Olaszországban. A katasztrófavédelem közepes fokozatú riasztást rendelt el Rómában, a szintén közép-olaszországi Frosinonéban, az umbriai Perugiában és a szicíliai Palermóban. Közben Itália északi területein, köztük az Alpokban, a Pó-alföldön és Liguriában heves viharok várhatók.