Búvárok a Dunában: "borzasztó nehéz és elképesztő veszélyes"

A Dunában 9-10 méter mélységben lehet a feltételezett robbanószerkezet, amelyre az InfoRádió értesülései szerint ipari búvárok bukkantak rá. A bomba pontos helyét próbálják egyelőre meghatározni a tűzszerész búvárok, de a korábban hasonló helyzetekben dolgozó búvár, Sopronyi Richárd, a Diving Island Kft. ügyvezetője szerint nagyon nehéz körülmények között dolgoznak a tűzszerészek.

"A Duna jelenleg árad, ezért a látótávolság nulla. Olyan, mintha becsukott szemmel menne az ember, és ráadásul közben ketten-hárman még még nagy erővel tolnák is" - mondta a szakértő, és hozzátette, amikor ő dolgozott hasonló bombakeresésnél, szerencséjük volt, mert 80-90 centis látótávolság volt, könnyen találtak a bombára.

"Úgy keresni bombát, hogy nem látni semmit, borzasztó nehéz és elképesztő veszélyes.

Csak tapogatással tájékozódhat a búvár, miközben a mederfenéken hasal.

Jó 25-30 kilogramm plusz súly van rajta, hogy ne vigye el a víz. A felszínnel rádión kommunikálnak, de fentről irányítani nem tudják, ezért teljesen magára van utalva" - mondta Sopronyi Richárd, és hangsúlyozta, csapatmunkában dolgoznak, és külön egység ügyel a búvár biztonságára.

A munkát tovább nehezíti, hogy a bombák formája nagyon hasonló lehet a mederfenéken lévő sziklákéhoz, ezért minden egyes hasonló alakzat riadalmat kelthet.

Maximális összpontosítást igényel ez a stresszes munka, de szakavatott tűzszerészek dolgoznak, erre lettek kiképezve. Nekik ez elvileg otthonos pálya, de ilyen körülmények között ezt azért nem lehet kijelenteni" - mondta a búvárszakértő, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az erős sodrással is meg kell küzdeni, szemben úszni vele lehetetlen, a búvár is csak a sodrás irányéba tud leereszkedni, és legyezőszerűen próbál keresni.

Egy búvár egy-két órát is tud dolgozni, de ha nehezek a körülmények, akkor ez az idő rövidül.

"Itt most nincs könnyű dolguk. Meg sem lepődnék azon, hogy ma nem is sikerülne a bomba felkutatása és hatástalanítása"

- mondta Sopronyi Richárd.

