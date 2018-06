Sokszor használhatatlan az ingyen tankönyv - lapszemle

A Népszavában arról olvashatnak, hogy a 9. osztályig minden gyereknek biztosított ingyen tankönyv valójában ingyenes könyvtárhasználatot jelent. A Szülői Hang kutatásából ugyanis kiderül, hogy a diákok gyakran nem makulátlanul adják vissza könyveiket az év végén, így a következő év elején kiosztott könyvek több mint a fele már eleve rossz állapotú, vagy a beleírások miatt csak korlátozottan használható, ezért sok szülő kénytelen új példányt vásárolni.

A Magyar Idők szerint a bírók etikai kódexébe ütközhet Vadász Viktornak, az Országos Bírói Tanács tagjának több mengyilvánulása. A bíró Twitteren tett közzé – mint írják – egyoldalú megjegyzéseket az Országos Bírói Tanácsm valamint az Országos Bírósági Hivatal közötti vitákról, ám a napilap azt is felrója, hogy a közösségi oldalon látványos kapcsolatot tart fenn a Helsinki Bizottság prominenseivel.

Június végéig kell kiirtani a parlagfüvet – közli a Magyar Hírlap. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása alapján az idei parlagfűszezonban minden eddiginél szigorúbb ellenőrzésekre és a közérdekű védekezések minél gyorsabb elrendelésére kell számítani. Ha a gazdálkodók nem tesznek eleget a jogszabályban rögzített kötelezettségüknek, a közérdekű védekezést akár a növényállomány megsemmisítése árán is elrendelhetik.

Továbbra is a horvát, a görög és a török nyaralóhelyek a legnépszerűbbek a külföldi vakációt tervező magyarok körében, és ismét egyre többen fizetnek be egyiptomi utazásra - olvasható a Világgazdaságban. Az előfoglalási adatok alapján a tengerparti utazás tömegpiaca a 150-250 ezer forintos ársávban van, és egyre népszerűbb az all inclusive ellátás. A forint gyengülése is efelé hajthatja a keresletet, mert így tervezhetőbbé válik a nyaralás költsége.

A Magyar Idők szerint lassan, de haladnak az autópálya-építések Romániában. A legnagyobb lendülettel az erdélyi sztráda kivitelezési munkálatai zajlanak. A folyamatot gyorsíthatja, hogy az Európai Bizottság 246 millió eurót fordít az A3-as észak-erdélyi autópálya Aranyosgyéres-Marosugra-Marosvásárhely közötti 56,5 kilométeres szakaszának megépítésére.

Legalább 100 ezer forintot kereshetne egy átlag magyar azzal, ha a felgyűlt felesleges tárgyaitól megszabadulna – írja a Népszava a Vatera és az eNet közös felmérésére hivatkozva. Utóbbi kutatásvezetője, Kis Gergely szerint sokan felbecsülni sem tudják, valójában mekkora értékeken „ülnek” otthonukban. A netezők döntő többsége az értékesítés helyett elajándékozza, eladományozza vagy egyszerűen csak kidobja feleslegessé vált holmijait.