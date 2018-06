Kellemetlen változás a Balatonnál

Siófokon már csaknem két évtizede fizetniük kell az autósoknak a parkolásért. Balatonföldváron a múlt évben hozott döntést az önkormányzat parkolási díj bevezetéséről, a tó leghosszabb partszakaszával és ingyenes strandjával rendelkező Zamárdi képviselő-testülete pedig a hét elején döntött arról, hogy megszünteti az ingyenes parkolást.

Lellén és Bogláron egyelőre még bárhol parkolási díj nélkül leállíthatja autóját. Fonyódon is sok helyütt lehet még szabadon parkolni, ám a hajókikötőnél és a városközpontban már fizetniük kell az autósoknak, mert nagyon sok Badacsonyba tartó kiránduló fél vagy akár egész napra is az egyébként is zsúfolt kikötőben vagy a városközpontban hagyta a kocsiját.