Újra egyben a Sportkórház

A hét eleje óta újra egy helyen működik a Sportkórház, átkerült ugyanis a Karolina úti épületegyüttesbe a sportsebészeti osztály is. A két új műtőben hétfőn már 14 operációt végeztek. Az intézmény 2019-ig befejeződő teljes felújítására a kormány 10 milliárd forintos támogatást adott.

A költözés alatt egyetlen napra sem állt le a kórház működése – hangsúlyozta az InfoRádiónak Soós Ágnes, az Országos Sportegészségügyi Intézet főigazgatója. 2019. december 31-ére kell teljesen befejezniük a kórház átalakítását.

„Három épületet kell egy egységes alakzattá formálnunk” – tette hozzá a főigazgató. A közműveket még az idei évben kiépítik, jövőre már csak a szépítő feladatok várnak az intézményre. A műtők és a radiológia azonban már most végleges formájába került.

A sportsebészet feladata, hogy az ízületi műtéteket anatómiai pontossággal tudják végezni, és a versenyzők minél hamarabb pályára tudjanak lépni a sérülést követően – emelte ki Soós Ágnes. A modern technológiákkal New Yorkkal is kapcsolatba tudnak lépni, akár oktatóintézményi feladatait is el tudja látni távolról. „Egy éven belül elkészülnek azok az oktatótermek, ahol a műtétek közvetíthetők” – tette hozzá a főigazgató.

Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár a hétfői műtétek előtt az intézmény főigazgatójával, Soós Ágnessel bejárta az intézmény felújított részeit.

A kormány 2016-ban döntött arról, hogy az intézmény nagyobb épületbe költözhet át, amely felújítására és fejlesztésére 10 milliárd forintot különítenek el 2019-ig. Tavaly márciusban pedig arról határoztak, hogy a Karolina úton lesz a kórház végeleges helye. Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár akkor hangsúlyozta, hogy a magyar sportolók számára világszínvonalú sportegészségügyi szolgáltatásokat kell biztosítani.

Az Országos Sportegészségügyi Intézet a Sportsebészeti Osztály kivételével tavaly nyáron költözött át a Karolina útra, mostanra átadtak két műtőt, így az utolsó részleg is átkerült a felújított épületegyüttesbe.

Az új Sportkórház a felnőtt és utánpótlás-válogatott sportolók, edzőik és segítőik számára biztosít a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ajánlásának megfelelően összeállított szűrővizsgálatokat, teljesítménydiagnosztikai, biomechanikai és pályavizsgálatokat, valamint sérülésmegelőző mozgásszervi felkészítést.