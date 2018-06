Ismét pengeváltás a Jobbikban - lapszemle

A Magyar Időkben arról lehet olvasni, hogy ismét pengeváltás volt a Jobbikban. A Portfolio az élvonalbeli labdarúgó-klubok költségvetéséről készített összeállítást.

A Magyar Időkben arról lehet olvasni, hogy ismét pengeváltás volt a Jobbikban. Saját pártkasszájából adott volna ugyanis pénzt a párt vezetése a megszűnt Együttnek – állítja Toroczkai László, aki szerint volt még néhány ilyen ügy a Jobbikban. Sneider Tamás elnök szerint a volt alelnök hazudik, mire Toroczkai László azt javasolta, pereljék be, és kiderül az igazság.

A Népszava arról készített összeállítást, hogy a mezőgazdasági idénymunkások száma jól mutat a foglalkoztatási statisztikában, de a munkaerőhiány ebben a szektorban is érzékelhető. A lapnak nyilatkozó szakemberek úgy vélik, a közfoglalkoztatottak többsége nem alkalmas a mezőgazdasági idénymunkákra. Egyre nehezebb megfelelő idénymunkást találni, mivel sokan járnak át Burgenlandba napszámos munkára. A kelet- és az északkelet-magyarországi megyékből is megéri ideiglenesen átköltözni a szomszédos országba idénymunkára, mert a magyar 800–1400 forintos órabér két-háromszorosát is megkereshetik az emberek Ausztriában.

A Világgazdaság arról ír, hogy a középiskolákban a csökkenő tanárszám miatt már 12 diákra jut egy oktató. A felsőfokú képzéseknél a tavalyi 2,2 után a most záruló tanévben 1,6 százalékkal csökkent a hallgatói létszám, miközben az oktatók száma 3 százalékkal nőtt. Magyarország az EU-átlag 3,5 százalékával szemben a GDP alig 2,83 százalékát költi közoktatásra.

A Portfolio az élvonalbeli labdarúgó-klubok költségvetéséről készített összeállítást. A portál az NB1-es egyesületek által közzétett beszámolók alapján azt írja, hogy az előző évi 1,8 milliárd forint után tavaly majdnem 2,2 milliárdból gazdálkodtak átlagosan a magyar első osztályú fociklubok, csak a tavalyi újonc és azóta kiesett Balmazújváros költségvetése nem érte el az egymilliárd forintos határt 2017-ben. A leggazdagabb továbbra is a Ferencváros, amely tavaly átlépte az ötmilliárd forintot, de a friss bajnok Videoton is 4,4 milliárdból gazdálkodott. A beszámolót leadó tizenegy klub közül csak az Újpest és a Haladás költségvetése csökkent 2016-hoz képest, a Puskás Akadémia büdzséjét viszont majdnem a másfélszeresére nőtt, így Felcsúton 2,5 milliárdot költhettek el.

Az adóhatóság tavaly csaknem 994 ezer végrehajtási eljárást indított - írja a Világgazdaság. A lap kiemelte, hogy a követelt tartozások összege meghaladta a 757 milliárd forintot, behajtani 261,6 milliárdot sikerült. Saját hatáskörű végrehajtásból 198,8 milliárd forint, külső megkereső szervek kérésére behajtott egyéb köztartozásokból 7,8 milliárd forint, felszámolásból, csőd- és vagyonrendezésből pedig 6 milliárd forint folyt be, míg fizetési felszólításból 49 milliárd forint.

A Pénzcentrum arról ír, hogy Magyarországon jelenleg körülbelül 3,1 millió ingatlan biztosított, ez mintegy 70 százalékos lefedettséget jelent; és akár 10-15 százalék is lehet azoknak az aránya, akik nem frissítik lakásbiztosításuk értékét. A friss felmérés szerint a magyarok az európai átlagnál sokkal fontosabbnak találják a lakásukat, ezért nagyonm odafigyelnek a lakásbiztosítások megkötésére.