Így vizsgáztak az autós gyerekülések

47 különböző, Magyarországon is kapható autós gyerekülést tesztelt a Tudatos Vásárlók Egyesülete. Két gyerekülést egyáltalán nem ajánlanak a szakértők, mivel biztonsági szempontból kockázatosak. Jó hír, hogy ugyanazért a pénzért, vagy akár kevesebbért biztonságosabbat is vehetünk.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 47 különböző autós gyerekülést tesztelt laboratóriumban nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel és a német ADAC autóklubbal együtt. Vizsgálták többek között, hogy mennyire nyújt biztonságot a gyerekeknek frontális vagy oldalirányú ütközésnél, milyen könnyen használható, mennyire kényelmes és tartalmaz-e egészségre káros vegyi anyagokat, mint például policiklusos aromás szénhidrogének (PAH), ftalát, fenolok, formaldehid, égésgátlók. Ez utóbbiak jelenléte azért fontos kérdés, mert potenciális rákkeltő, mutagén, hormonrendszert károsító anyagokról van szó, amelyek a bőrrel érintkezve bejuthatnak a gyerekek szervezetébe.

A biztonsági tesztben szakértők azt vizsgálták laboratóriumi körülmények között, hogy frontális és oldalirányú ütközés esetén mi történik: elmozdul-e a gyerekülés, milyen erő éri a gyerek fejét, mellkasát, nyakát ütközésnél. Azokat a gyereküléseket, amelyek több korosztálynak készülnek, kisebb és nagyobb próbababákkal is tesztelték.

Rossz hír, hogy két termék – egy Recaro és egy Concord – 0 vagy 0,5 pontot kapott ezen a teszten a 0-tól 5-ig terjedő skálán. Nehezíti a vásárló helyzetét, hogy

a biztonság nem egyértelműen márkafüggő,

ugyanis a fenti két márkának van olyan terméke is, amelyik kimondottan jól szerepelt a biztonsági teszten.

További 5 termék vásárlását szintén nem ajánlják a szakértők, mert ezek is 2 pontnál kevesebbet kaptak biztonságra, és ugyanezért az árért kaphatunk olyan gyerekülést is, amelyik sokkal biztonságosabb.

Jó hír, hogy az egészségre káros vegyi anyagok, mint például a policiklusos aromás szénhidrogének (PAH), ftalát, fenolok, formaldehid, égésgátlók nem jelentenek nagy kockázatot ezeknél a termékeknél. 29 gyerekülés 4 vagy ennél jobb pontot kapott, mindössze 2 termék kapott 2 vagy annál kisebb pontot erre a tesztre.

A tesztben szereplő 14 különböző 0-13 kg ill. 0-18 kg méretű gyerekülések között lehet venni 60 ezer forintért is olyan terméket, amelyik biztonságos, jól használható, kényelmes, és a vegyi anyag szennyezettségtől is mentes. Viszont 160 ezer körüli összegért is kaphatunk olyat, amelyik az ütközéses tesztnél ugyan jól szerepelt, de viszonylag magas a vegyi anyag szennyezettsége. Ebben a kategóriában volt 2 olyan termék is, amelyik kirívóan gyengén szerepelt a biztonsági teszten.

A 9-18 kg-os méretcsoportban 8 terméket teszteltek, amelyek közül egy 0 pontot kapott a biztonsági teszten. Ez utóbbi gyerekülés 90 ezer forint körüli összegért kapható, viszont ebben a méretben ennyi pénzért tudunk olyat is venni, amelyik sokkal biztonságosabb.

Jó hír, hogy a tesztben szereplő nagyobb méretű gyerekülések (15-36 kg) között nem volt kirívóan gyenge biztonságú termék. Akár 50-70 ezer forintért is lehet kapni olyan gyerekülést, amelyik legalább közepes pontot kapott biztonságra.

Az együttnövő gyerekülésből van olyan típus is, amelyik 0-36 kg-ig használható, vagyis újszülött kortól ugyanazt az ülést használhatjuk. Szakértők szerint viszont ezeknek az üléseknek a hátránya, hogy általában kevésbé biztonságosak, mivel eleve nagyobb gyerekekre van kialakítva az egész szerkezet. A gyártók ezt úgy küszöbölik ki, hogy kiegészítő szűkítő ülést adnak a kisebb babákhoz. Ennek viszont gyakran a használhatóság látja kárát, az ilyen ülések gyakran nehezek, és nehézkesen mozgathatók. A tesztben 3 ilyen termék szerepelt, mindhárom 2-nél kisebb pontot kapott biztonságra, és az is bebizonyosodott, hogy nem könnyű a használatuk.