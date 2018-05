Zárt tárgyaláson dönt a Kúria a kémügyben - lapszemle

Működési szinten rekorderedményt értek el a brókercégek az első negyedévben - értesült a Világgazdaság.

Zárt tárgyaláson dönt kedden a Kúria a Gyurcsány-kormány polgári elhárítását megrázó úgynevezett kémügyben – közli a Magyar Idők. A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség nyújtott be felülvizsgálati kérelmet az ügyben tavaly hozott jogerős felmentő ítélet ellen, mert álláspontjuk szerint az megkérdőjelezhető. A legfelsőbb bírói testület akár új eljárásra is kötelezheti a Fővárosi Ítélőtáblát, amely szeptemberben felmentette a vádlottakat.

A Miniszterelnökség és a Miniszterelnöki Kabinetiroda sem árulta el a Népszava közérdekű adatigénylésére azt, hogy hol, mennyiért volt hivatalos úton külföldön Orbán Viktor kormányfő 2017-ben. A lap kérdéseit mindkét tárca azzal utasította el, hogy nem minősülnek adatkezelőnek, vagyis ezeknek az információknak a gyűjtése nem hozzájuk tartozik. A miniszterelnökhöz hasonlóan a leköszönt kormány két minisztere is titkolja, hogy hová és mennyiért látogatott el tavaly, de annyi tudható, hogy legalább 124 millió forintot utaztak el a tárcavezetők egy év alatt.

Működési szinten rekorderedményt értek el a brókercégek az első negyedévben - értesült a Világgazdaság. Az azonnali tőzsdei forgalom ezeknél a cégeknél csaknem 30 százalékkal ugrott meg, ezen belül az ügyfelek megbízása alapján teljesített kötések volumene 36 százalékkal, 1185 milliárd forintra nőtt.

A Portfolio szerint legutoljára tavaly augusztusban volt kisebb tőkekiáramlás az ingatlanalapoknál, egyébként töretlen a népszerűségük: csak idén áprilisig közel 115 milliárd forintnyi friss tőkét gyűjtöttek, ezzel pedig már a legtöbb vagyont kezelő kategóriának számít az ingatlanalap a magyar befektetési alapok piacán. Ennek hátterében leginkább a fiókok elérhetősége áll.

A Magyar Időkben arról olvashatnak, hogy sok üzlet futott bele a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feketegazdaság ellen alkalmazott új módszerébe, az "utólagos adótraffipaxba", mert több éve nem adott be adóbevallást, vagy akár tizenötmillió forinttal is kevesebb bevételt vallott be, mint amennyit az online pénztárgépek adatai szerint kellett volna. A NAV csak azokat a vállalkozásokat elemzi tüzetesen, amelyeknél a különféle információk komoly hiányosságokra utalnak.

A budapestiek 61 százaléka elégedetlen a város tisztaságával – közli a Pénzcentrum.hu. Bécsben azonban éppen ellentétes a vélekedés, ott a város lakóinak 90 százaléka elégedett a közterületek tisztaságával. Sovány vigasz, hogy Bukarestet és Pozsonyt is koszosabbnak ítélik meg lakóik, mint a magyarok saját fővárosukat.